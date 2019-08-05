с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

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