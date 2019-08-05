Общество

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском 10:19

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
«Воскресенские деловые вести» писали
, что со Светланы Бодровой, работающей дворником на предприятии ЖКХ в Воскресенске, хотят взыскать почти 2 млрд руб.
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