Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском 10:19
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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Происшествия
Неизвестные открыли огонь на Кутузовском проспекте в Москве
Отмечается, что огонь был открыт неизвестными. Уточняется, что выстрелы производились в воздух.
Обновлено в 15:43
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Происшествия
Туристы застряли на пляже из-за ливней в Приморье
Люди находятся на пляже в районе бухты Ежовой и не могут оттуда выбраться — затопило переправу через устье ручья Черный.
Обновлено вчера в 01:34
Армия и оружие
Турция задумалась о российских Су-35 после отказа США продавать F-35
Турция рассматривает возможность приобретения российских истребителей Су-35 после отказа США продавать F-35.
Обновлено в 16:53
Происшествия
Подозреваемый в массовых беспорядках Андрей Васильев освобожден из ИВС
Васильев был задержан в прошлую пятницу по уголовному делу, по которому проходят уже 14 человек и позже был срочно госпитализирован в 20-ую горбольницу из-за повышенного уровня сахара в крови.
Обновлено в 19:04
Экономика
Депутаты предложили ввести фиксированную наценку на лекарства
Руководитель подгруппы депутат Елена Панина в беседе с изданием уточнила, что введение фиксированной наценки позволит аптекам зарабатывать на количестве проданных лекарств независимо от их стоимости.
Обновлено в 19:55
Экономика
Дачники уходят в онлайн
Спрос на садовые товары растет за счет интернет-магазинов Продажи товаров для дачи и сада в России в 2019 году могут установить новый рекорд.
Обновлено в 17:57
Политика
Евросоюз задумался о непризнании российских паспортов жителей Донбасса
Евросоюз разрабатывает рекомендации по распознаванию и возможному непризнанию российских паспортов, выданных жителям Донбасса.
Обновлено в 19:55
Религия
Мусульмане по всей России празднуют Курбан-байрам
Мусульмане по всей стране совершили молитвы, самые массовые богослужения состоялись в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
BQ выпустила в России недорогой смартфон 5518G Jeans стоимостью 3990р
Ассортимент отечественной компании BQ пополнился новым смартфоном начального уровня. Модель получила имя BQ 5518G Jeans.
Обновлено в 15:40
Политика
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено в 20:02
Происшествия
В Волгоградской области задержали сбежавших из психбольницы осужденных
Полицейские в Волгоградской области задержали двоих судимых мужчин, которые ранее самовольно покинули психиатрическую больницу, где находились на принудительном лечении, сообщил журналистам заместитель руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Антон Корнаухов.
Обновлено в 10:45
Футбол
Манчестер Юнайтед — Челси 4:0
Обновлено в 13:22
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
По данным министерства образования, в 2018 году из вузов по различным причинам отчислили 16,8% студентов.
Обновлено в 20:43
Шоу-бизнес
Оксана Воеводина отменила отдых в Испании из-за болезни сына
Сын 27-летней «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и 49-летнего экс-короля Малайзии Мухаммада V Леон заболел неделю назад.
Обновлено в 12:00
Общество
Названа победительница конкурса «Миссис Россия-2019»
На конкурсе «Mrs. Globe» в Китае Россию будет представлять победительница в номинации «Миссис Россия Globe» Ксения Кривко из Кемерово.
Обновлено вчера в 22:33
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
Шоу-бизнес
В лейбле Фадеева прокомментировали разрыв контракта с Наргиз
В лейбле MALFA, который принадлежит продюсеру Максиму Фадееву, прокомментировали разрыв контракта с певицей Наргиз Закировой.
Обновлено 09 августа в 15:57
Армия и оружие
В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военных
В Сирии при атаках боевиков погибли 23 военнослужащих сирийских правительственных войск. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:19
Гаджеты
Xiaomi убрала рекламу из прошивок телевизоров
Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки для своих телевизоров Mi TV. Оно приносит приятное новшество — отсутствие рекламы.
Обновлено в 02:26
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено в 12:30
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Общество
Versace извинился за футболки с Китаем без Гонконга и Макао
Итальянский модный дом Versace вынужден был принести официальные извинения, в связи с тем что выпустил футболку, на которой Макао и Гонконг были указаны не как территория Китая, а как независимые государства.
Обновлено в 10:11
Экономика
Средний чек россиян в магазинах в июле достиг минимума почти за год - исследование
Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Общество
Гороскоп на 12 августа: Водолеям удастся управлять ситуацией на работе
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора».
Обновлено в 18:00
Политика
Королева Елизавета разочаровалась в британских политиках
Королева Великобритании Елизавета II разочаровалась в британских политиках и считает их «неспособными управлять».
Обновлено в 11:08