с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Футбол Миладинович: не думаю, что это пенальти Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.

Происшествия Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.

Армия и оружие В Турции сообщили об интересе Анкары к российским Су-35 Ответственные за закупки для турецких вооруженных сил лица обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35, говорится в материале турецкой газеты.

Политика Во Франции потребовали долги царской России Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.

Общество Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.

Религия Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.

Кино Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.

Общество Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.

Происшествия Следком сообщил о выписке Васильева Режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, попавшего в реанимацию прямо из изолятора временного содержания, выписали из больницы, сообщил Следком РФ.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Политика Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit "Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).

Политика В Германии заявили о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО "Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут", — сообщил Рар.

Политика Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.

Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.