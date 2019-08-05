Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском 10:19
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".Российская газета03:55
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 16:11, Вашингтон
Футбол
Миладинович: не думаю, что это пенальти
Футболист «Сочи» Иван Миладинович прокомментировал эпизод в концовке матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда он ударил по лицу нападающего ЦСКА Фёдора Чалова.
Обновлено в 15:54
Наука
Ученые выяснили, что Оззи Осборн — генетический мутант
Обновлено в 11:52
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено в 14:38
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье
На 159 км Рижского шоссе в Подмосковье, в городском округе Шаховская случилось ДТП, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 13:37
Армия и оружие
В Турции сообщили об интересе Анкары к российским Су-35
Ответственные за закупки для турецких вооруженных сил лица обратились к военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35, говорится в материале турецкой газеты.
Обновлено в 15:15
Политика
Во Франции потребовали долги царской России
Французский депутат Франсис Веркамер предложил правительству окончательно решить вопрос с российскими выплатами по облигациям царских лет.
Обновлено 09 августа в 04:43
Общество
Аспирант ИТМО стал лучшим программистом мира по итогам Google Code Jam
Аспирант Университета ИТМО Геннадий Короткевич стал победителем международного соревнования по программированию Google Code Jam в шестой раз, сообщается на официальном сайте Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики.
Обновлено в 11:46
Религия
Тысячи мусульман отмечают Курбан-байрам в Москве
Сегодня мусульмане всего мира отмечают Курбан-байрам. В Московской соборной мечети на праздничный намаз собрались тысячи верующих.
Обновлено в 02:13
Кино
Новый фильм Квентина Тарантино установил рекорд в прокате
Об успехе киноленты говорят цифры: только за первый день проката в России и странах СНГ фильм собрал более 125 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 10:20
Происшествия
В «Росатоме» раскрыли детали взрыва ракеты на архангельском полигоне
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Итальянский модный дом Versace извинился за выпуск в продажу футболок и толстовок с картой, на которой Гонконг и Макао отмечены как отдельные государства, а не как специальные административные районы Китая.
Обновлено в 12:34
Наука
Вихри размером с Британские острова транспортируют энергию в атмосфере Солнца
Обновлено 07 августа в 08:02
Общество
«Медуза» нашла возможного автора телеграм-канала, опубликовавшего личные данные протестующих и журналистов
Администратором анонимного телеграм-канала «Товарищ майор», возможно, является московский пиарщик Виталий Тайсаев, выяснила «Медуза».
Обновлено в 06:36
Космос
Китайский луноход «Юйту-2» проехал 271 метр по обратной стороне Луны
Обновлено 08 августа в 01:30
Происшествия
Следком сообщил о выписке Васильева
Режиссера телеканала "Доктор" Дмитрия Васильева, попавшего в реанимацию прямо из изолятора временного содержания, выписали из больницы, сообщил Следком РФ.
Обновлено в 11:39
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Политика
Великобритания задействует «поправку Магнитского» после Brexit
"Поправка Магнисткого" к новому закону о санкциях и борьбе с отмыванием денег была принята Палатой общин еще в мае 2018 года, однако данный британский закон начнет действовать лишь после того, как Великобритания покинет ЕС и истечет срок переходного периода после Brexit (в случае, если Лондон и Брюссель достигнут договоренности о таком периоде).
Обновлено в 08:54
Политика
В Германии заявили о невозможности вступления Украины в ЕС и НАТО
"Пока Украина находится в нереформированном состоянии, в котором она сегодня находится, европейцы её тоже принимать не будут", — сообщил Рар.
Обновлено в 03:24
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова разбилась насмерть в автомобильной аварии.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Иудеи и мусульмане подрались на Храмовой горе в Иерусалиме
Более 80 тысяч мусульман собрались на Храмовой горе для празднования Курбан-байрама. В это же время у входа на площадь столпились евреи.
Обновлено в 05:52