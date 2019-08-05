Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсменГазета.Ru 11:33
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.
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с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести".Российская газета03:55
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Происшествия
Полиция расследует стрельбу в мечети в Норвегии как теракт
Полиция Норвегии расследует стрельбу в мечети в Берум — в пригороде Осло — как возможный террористический акт.
Обновлено в 07:45
Футбол
Кокорин и Мамаев получат положительную характеристику от колонии
Осужденные за участие в двух драках в центре Москвы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев получат положительную характеристику от колонии №4 города Алексеевка Белгородской области, сообщает "СЭ".
Обновлено в 01:46
Гаджеты
Рассекречено возможное название iPhone 11
Новый флагманский смартфон от американской корпорации Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.
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Футбол
«Локомотив» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли екатеринбургский «Урал» в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:36
Политика
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Президент России Владимир Путин посетил в Севастополе мотошоу, куда прибыл за рулем мотоцикла «Урал» в компании главы Крыма Сергея Аксенова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
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Происшествия
Под Ачинском потушили пожар на складе боеприпасов
Обновлено в 01:39
Армия и оружие
В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец
Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.
Обновлено вчера в 15:22
Наука
Ученые рассказали, почему кошки едят траву
Наверное, каждый человек, у которого в доме живет кошка, замечал, что этот домашний питомец очень любит пожевать растения.
Обновлено вчера в 04:03
Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА
Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией
Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы
Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх
В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Во Флориде задержан угрожавший устроить стрельбу в магазине Walmart
Подозреваемый угрожал устроить стрельбу в супермаркете сети Walmart.
Обновлено в 11:20
Экономика
Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет
По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая
Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 08:08
Здоровье
Эксперт разъяснил уровень радиационной угрозы в Северодвинске после ЧП на полигоне
Напомним, в четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием.
Обновлено в 11:16
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Лиза Галкина показала, как занимается йогой
Дочь Максима Галкина и Аллы Пугачевой Лиза Галкина продемонстрировала свои познания в йоге.
Обновлено в 09:42
Политика
Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления
Обновлено в 09:12
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Финансы
Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам
Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области
Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.
Обновлено в 05:31
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено вчера в 13:41
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Речь идет о полузащитнике французской "Ниццы" Адриене Тамезе. Красно-белые готовы заплатить за 25-летнего футболиста девять миллионов евро.
Обновлено в 11:04
Гаджеты
Huawei представил свою операционную систему Harmony OS
Дебют новой платформы состоится на телевизорах Honor Vision TV, а в дальнейшем операционную систему начнут устанавливать на другие цифровые приборы.
Обновлено 09 августа в 07:08
Происшествия
Под Волгоградом задержали сбежавших из психбольницы пациентов
Полицейские Волгоградской области задержали двух преступников, совершивших побег из психиатрической больницы.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП
Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев - Харьков.
Обновлено в 09:25
Политика
Роскомнадзор потребовал запретить рекламу незаконных акций на YouTube
Роскомнадзор направил письмо к компании Google с требованием принять меры для недопущения рекламы несанкционированных массовых мероприятий на принадлежащем компании видеохостинге YouTube.
Обновлено в 08:08