с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена. Семенова отмечает, что берет дело дворника на личный контроль.

Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.

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Армия и оружие В США оценили российский бомбардировщик шестого поколения ПАК ДА Американские СМИ оценили информацию о том, что в России начали разработку перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

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Армия и оружие Применение гиперзвуковой ракеты «Кинжал» показали на Армейских играх В Подмосковье во время Армейских международных игр на конкурсе «Авиадартс» впервые был представлен в действии гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».

Экономика Продажи лекарств для потенции в России выросли в 1,6 раза за пять лет По данным источника, в I полугодии текущего года в России было продано 4,5 млн упаковок препаратов для восстановления утраченной эректильной функции, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период в 2015 году, когда в России было приобретено 2,8 млн таких препаратов.

Политика Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

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Армия и оружие Комиссия организации по запрещению ядерных испытаний зафиксировала взрыв в Архангельской области Подготовительная комиссия Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) в Вене сообщила о том, что во время взрыва в Архангельской области была зафиксирована сейсмическая и инфразвуковая активность.

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Происшествия Украинская балерина Светлана Исакова погибла в ДТП Ведущая солистка Харьковского национального академического театра оперы и балета Светлана Исакова погибла в автокатастрофе на трассе Киев - Харьков.