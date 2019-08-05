с чего всё началось

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей

Происшествия В Сарове объявили траур по сотрудникам ядерного центра Руководитель администрации Сарова Нижегородской области Алексей Голубев поручил объявить общегородской траур из-за гибели пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.

Происшествия В Гонконге прошли новые столкновения протестующих с полицией Новые демонстрации, в ходе которых произошли жесткие столкновения людей с полицией, прошли в Гонконге. об этом сообщает People Отмечается, что протестующие использовали бутылки с зажигательной смесью.

Политика На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.

Происшествия Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.

Культура Байк-шоу в Севастополе посетили более 50 тысяч человек Байк-шоу "Ночных волков" "Тени Вавилона", которое проходит в Севастополе, в первый день посетили более 50 тысяч зрителей.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Политика Медведев опубликовал видео с подаренным ему щенком алабая Премьер-министр России Дмитрий Медведев опубликовал видео с щенком пятнистого алабая, которого ему подарил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Политика Елизавета II сделала «самые острые» за 67 лет заявления Газета уже расценила слова королевы как "одно из самых резких политических заявлений" за все 67-летнее нахождение на троне.

Финансы Bloomberg предсказал России четвертое место по золотовалютным резервам Как указывает агентство, Россия имеет шанс вытеснить Саудовскую Аравию с четвертого места по объемам золотовалютных резервов.

Происшествия Жертву полицейского насилия 10 августа разыскивают в Москве Инцидент произошел 10 августа в центре Москвы в районе Китай-город, где проходили задержания участников митинга за свободные выборы и против политических репрессий.

Политика Нетаньяху намерен посетить Украину Поездка запланирована на 18–20 августа. В Киеве он встретится с президентом страны Владимиром Зеленским.

Гаджеты Рассекречено возможное название iPhone 11 Новый флагманский смартфон от американской корпорации Apple может выйти под названием iPhone 11 Pro.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A90 получил сертификацию от Bluetooth SIG Лицензию от Bluetooth SIG получили сразу две версии смартфона с номерами SM-A908N и SM-A908B.

Политика Ницой сказала, что уничтожит Украину Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими антироссийскими высказываниями, заявила, что Украина будет уничтожена, потому что жители страны не интересуются украинской культурой.

Общество Медведев отметил роль строительной отрасли Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником, отметив значимость их работы в масштабе всей страны, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.

Авто Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.

Культура В Москве впервые пройдёт выставка фотографий Гарри Бенсона В Москве пройдёт первая в России выставку шотландского фотожурналиста Гарри Бенсона.

Происшествия Фигуранта дела о беспорядках 27 июля Васильева выписали из больницы Подозреваемый по делу о беспорядках в Москве режиссер Дмитрий Васильев, который был госпитализирован из изолятора временного содержания, выписан в воскресенье из больницы.