Экономика

Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублейRT на русском 10:19

Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей. Об этом информирует РИА Новости.
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с чего всё началось
Женщина из подмосковного Воскресенска, работающая на местном предприятии ЖКХ, задолжала Агентству по страхованию вкладов почти два миллиарда рублей, сообщает еженедельник "Воскресенские деловые вести
".
Российская газета03:55

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Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен

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Life.ru09:20

СМИ сообщили о миллиардных долгах дворника из Подмосковья

РЕН ТВвчера в 21:30

Омбудсмен проконтролирует ситуацию с долгами дворника из Воскресенска

РИА Новости09:59
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