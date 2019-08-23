Политика
Омбудсмен России Москалькова прилетела в КиевГосударственные Вести 08:29
В пресс-службе омбудсмена РФ сообщили, что Москалькова находится в столице Украины, сообщает «Интерфакс».
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Хоккей
Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин
Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:50
Политика
Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа
Второй пакет антироссийских санкций, подготовленный США в связи с делом Скрипалей, вступит в силу 26 августа, следует из уведомления Госдепартамента.
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
Россия предупредила Совбез ООН об угрозе для договора СНВ-3
Первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что после разрыва американцами Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) под угрозой оказалось и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.
Обновлено в 03:26
Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Официальный представитель МИД Россиии Мария Захарова станцевала лезгинку перед публикой на молодежном форуме «Машук-2019».
Обновлено вчера в 12:15
Экономика
Минтруд увеличил прожиточный минимум на второй квартал
Минтруд повысил величину прожиточного минимума за второй квартал. В целом по России он составляет 11 тысяч 185 рублей.
Обновлено в 09:28
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 02:45
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели у российских границ вели воздушную разведку 27 иностранных летательных аппаратов, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено вчера в 22:11
Единоборства
Ковалев и Ярд прошли взвешивание перед боем за титул
Участники титульного боя за пояс WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев и Энтони Ярд прошли процедуру взвешивания.
Обновлено в 08:13
Общество
Британки нашли послание из прошлого с «пугающе точными предсказаниями»
Обновлено вчера в 21:02
Политика
Huawei оценила потери из-за санкций США в миллиарды долларов
В июне основатель и CEO Huawei Жэнь Чжэнфэй предположил, что продажи Huawei в ближайшие два года могут снизиться на 30 млрд долларов.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Обвиняемому в шпионаже американцу Уилану в суд вызвали скорую помощь
Обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану вызвали в Лефортовский суд скорую помощь, сообщила РБК пресс-секретарь Лефортовского районного суда Москвы Ксения Первовласенко.
Обновлено в 06:00
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
В сочинском аэропорту после сигнала экипажа об отказе одной из бортовых систем совершил посадку пассажирский самолет.
Обновлено в 08:58
Политика
Борис Джонсон во время встречи с Макроном положил ногу на стол
В адрес Бориса Джонсона, занимающего пост премьера Великобритании, высказаны обвинения в действиях, которые можно расценивать как неуважение к Эммануэлю Макрону - президенту Франции.
Обновлено в 00:16
Политика
Аваков предложил продавать наркотики в Россию
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в шутку предложил главе Минфина страны Оксане Маркаровой продавать изъятые полицией наркотики в Россию.
Обновлено в 08:00
Экономика
Корпорация МСП поддержит восемь бизнес-проектов в Челябинской области
В общей сложности малые и средние предприятия Челябинской области получили кредитно-гарантийную поддержку от Корпорации МСП на 7,2 млрд рублей, что позволило им привлечь 15,9 млрд рублей, отмечается в материалах Корпорации.
Обновлено в 08:47
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк ответил на слухи о раке
Концертный директор актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов в беседе с "Рен ТВ" прокомментировал слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 07:31
Экономика
Группа ГАЗ рассматривает переход на четырехдневную рабочую неделю
"По согласованию с профсоюзным комитетом, о возможном переходе на четырехдневную рабочую неделю (с 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года) были уведомлены все сотрудники группы", - цитирует заявление концерна газета "Коммерсант".
Обновлено в 05:21
Происшествия
В Екатеринбурге арестовали подозреваемых в изнасиловании полицейских
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архивы по освобождению Кишинева от фашистов
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Медведев оценил возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю должен сопровождаться как ростом производительности труда, как и увеличением зарплат, заявил глава правительства Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:08
Общество
Россияне оценили свой рабочий график и зарплату
Более 40% россиян заявили, что удовлетворены своим графиком работы.
Обновлено в 07:59
Армия и оружие
В ДНР заявили о шантаже со стороны украинских силовиков
Украинские силовики пытаются заставить ополченцев самопровозглашенной Донецкой народной республики перейти на подконтрольную Киеву территорию путем давления на их родственников, только за август зарегистрировано около 50 таких фактов, заявил в пятницу журналистам заместитель начальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Обновлено в 08:04
Экономика
Китай объявил о введении новых пошлин на товары из США на $75 млрд
Китай принял решение ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 5% на импорт американских товаров на сумму $75 млрд в год, сообщил комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР.
Обновлено в 08:48
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено в 07:09
Шоу-бизнес
Майли Сайрус ответила на слухи о своих изменах Лиаму Хемсворту
Певица продолжила записывать песни, публиковать забавные фото, а однажды была замечена за жарким поцелуем с подругой Кейтлин Картер.В ответ на все эти слухи Майли Сайрус решила ответить критикам, опровергнув все вышесказанное.
Обновлено в 04:53
Культура
Режиссер Никита Михалков сломал ногу
Советский и российский режиссер Никита Михалков появился на публике со сломанной ногой. Об этом пишет издание Super.ru.
Обновлено в 10:06
Шоу-бизнес
Ольга Бузова раскрыла секрет идеального пресса
Ольга Бузова раскрыла секрет своего идеального пресса с выделяющимися кубиками.
Обновлено в 07:46