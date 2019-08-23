Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова находится в Киеве. Она прибыла на Украину 23 августа, сообщили журналистам в пресс-службе омбудсмена. Представители аппарата омбудсмена не уточнили, для чего Москалькова отправилась на Украину.

Хоккей Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года за кокаин Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова на четыре года за нарушение антидопинговых правил, сообщает официальный сайт организации.

Происшествия Лечившие пострадавших под Северодвинском врачи не заразились радиацией Ранее СМИ писали, что медики Архангельской областной больницы заявили, что их не предупредили о том, что доставленные пострадавшие при взрыве под Северодвинском люди были заражены радиацией.

Интернет Придуманный россиянином Badoo вошел в топ-3 самых доходных разработчиков В глобальном рейтинге самых доходных сервисов знакомств сервисов Bumble и Badoo по итогам января—июня 2019 года занимают второе и третье места, уступая лишь американскому Tinder, свидетельствуют материалы App Annie.

Общество В Росстате определили регионы с самыми богатыми чиновниками Федеральная служба государственной статистики назвала регионы с самыми богатыми чиновниками. Данные Росстата проанализировал РБК.

Политика Депутат Госдумы предложил разместить ракеты в Венесуэле Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил разместить российские ракеты в Венесуэле.

Гаджеты Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.

Футбол «Бешикташ» претендует на Гоналона Полузащитник «Ромы» Максим Гоналон попал в сферу интересов «Бешикташа».

Происшествия Пожар на свечном складе в Петербурге потушили за 18 часов Сегодня, 23 августа, в 8.13 петербургским пожарным удалось ликвидировать открытое горение на пожаре, который начался вчера в 14 часов 10 минут на складе свечей, расположенном в Невском районе Санкт-Петербурга, недалеко от Ладожского вокзала.

Происшествия Аварийно севший в кукурузном поле А321 разрезают на части В Подмосковье началась работа по разрезанию частей аварийно севшего на брюхо в кукурузном поле самолета А321 "Уральский авиалиний".

Общество В России установлен рекорд по числу долгожителей Число россиян в возрасте от ста лет и старше на 1 января 2019 года составило порядка 20,6 тысячи человек, пишет газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Экономика Минтруд установил новый прожиточный минимум в России Минтруд России установил прожиточный минимум по стране во II квартале 2019 года в размере 11185 руб. Соответствующий приказ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Политика Медведев считает возможным переход на четырехдневную рабочую неделю Накануне стало известно, что Медведев поручил Министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу сокращения рабочей недели.

Спорт Логинов объяснил свой отказ подписывать контракт с СБР Российский биатлонист Александр Логинов объяснил ситуацию с контрактом с Союзом биатлонистов России (СБР), передает РИА "Новости".

Кино Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.

Политика ФСБ задержала группу финансировавших ИГ экстремистов Сотрудники ФСБ при поддержке Росгвардии пресекли деятельность религиозно-экстремистской ячейки в Калужской области, отправлявшей деньги террористам «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в России организация) в Сирии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.

Происшествия Пресс-секретарь «Победы» прокомментировала скандал во Внукове Вследствие происшедшего лоукостер "Победа" направил претензию авиационно-сервисной компании UTG, сотрудники которой допустили, по мнению лоукостера, некорректное общение с клиентом.

Технологии Группы в «Одноклассниках» смогут комментировать и ставить «Класс» Группы смогут не только комментировать, но и упоминать клиентов с пользователями в своих комментариях.

Здоровье В Тульской области 92 человека заразились мышиной лихорадкой Управление Роспотребнадзора по Тульской области информирует туляков и гостей области о риске заражения мышиной лихорадкой.

Политика В Кремле заявили о начале диалога Путина и Зеленского В Кремле видят начало диалога с президентом Украины Владимиром Зеленским и его развитие, которое выражается в «определенных контактах».