Футбол

Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года
Sports.ru
02:13

Полузащитник Кристоффер Ольссон стал игроком «Краснодара». Игрок сборной Швеции подписал с краснодарцами контракт до лета 2023 года. Ранее сообщалось, что «Краснодар» заплатил за Ольссона 4,9 миллиона евро.
Sports.ru02:13

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Кристоффер Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

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Олссон официально стал игроком «Краснодара»

Sport24.ru02:14

ФК «Краснодар» подписал контракт с Кристоффером Олссоном

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Ольссон подписал контракт с «Краснодаром»

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Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

Чемпионат02:03

Олссон подписал контракт с «Краснодаром» до 2023 года

Спорт-Экспресс02:05

Ольссон подписал с «Краснодаром» контракт до 2023 года

Sports.ru02:13
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Автоматически обработаны 7183 источника, обновлено в 06:28, Ашберн
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