Футбол
Полузащитник сборной Швеции Кристоффер Олссон официально стал игроком «Краснодара». Сегодня 23-летний футболист подписал с краснодарским клубом личный контракт до лета 2023 года. Об этом сообщил официальный «твиттер» «быков».
Чемпионат02:03
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Политика
Задержанные украинские моряки отказались давать показания в суде
Украинские моряки, которые были задержаны в результате инцидента в Керченском проливе, отказались давать показания в Лефортовском суде Москвы.
Обновлено в 06:57
Политика
Медведев высказался о проблемах российского бизнеса
Премьер-министр Дмитрий Медведев высказался о проблемах российского бизнеса. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 05:40
Происшествия
Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
Обновлено в 05:16
Политика
Дмитрий Медведев пересел на лимузин Aurus
Дмитрий Медведев начал использовать российский лимузин Aurus, который разрабатывался в рамках проекта «Кортеж».
Обновлено в 06:30
Космос
Китайский зонд провел биологический эксперимент на Луне
Для эксперимента были отобраны образцы шести биологических видов, включая хлопчатник, рапс, картофель, резуховидку Таля, а также дрозофилы и дрожжи.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия
Прокуратура нашла у Шестуна 565 земельных участков и 22 машины
По словам Куренного, надзорное ведомство обнаружило у Шестуна 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе, в том числе 565 участков, оформленных на подконтрольных ему 40 юрлиц и на номинальных директоров этих юрлиц.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Подозреваемого в поджоге на территории Киево-Печерской лавры задержали
Подозреваемый в поджоге здания на территории Киево-Печерской лавры задержан, сообщает в Twitter МВД Украины.
Обновлено в 07:05
Политика
Силуанов назвал реакцию общества на пенсионную реформу неожиданной
Первый вице-премьер Антон Силуанов назвал неожиданной тяжелую реакцию российского общества на старт пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Правительство согласовало новые льготы по ипотеке для семей с детьми
Правительство России в конце 2018 года согласовало дополнительные меры поддержки семей с детьми, взявших жильё в ипотеку.
Обновлено в 02:48
Политика
АСИ удалось выработать уникальный механизм решения задач, заявил Путин
"Безусловно, агентство выработало уникальный механизм решения задач и, главное, объединило вокруг себя целое сообщество людей, способных генерировать и продвигать позитивные изменения, среди них и предприниматели, и новаторы, волонтеры, представители некоммерческих организаций и ученые", - заявил Путин в ходе заседания наблюдательного совета АСИ.
Обновлено в 07:23
Экономика
В России хотят ввести налог на выезд из страны
Жителей страны и иностранцев хотят обязать платить налог в размере 500 рублей при выезде из России.
Обновлено в 06:03
Общество
«Почта России» начала продавать пиво
«Почта России» начала торговать слабоалкогольными напитками в 3,2 тыс. своих отделений по всей России, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 06:44
Происшествия
В Краснодаре пьяный судья сбил девушку
Водитель иномарки в нетрезвом виде сбил девушку на пешеходном переходе, передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 03:09
Общество
Нижний Новгород назван лучшим городом России по качеству жизни
Нижний Новгород занял первое место среди российских городов и 109-е в мире по качеству жизни.
Обновлено в 01:28
Экономика
Голикова рассказала о снижении уровня бедности в России
"Если в 2015 — 2016 годах уровень бедности в целом по Российской Федерации составлял 13,3%, то в 2017 году впервые после 2012 года возобновилось снижение уровня бедности — значение показателя составило 13,2%", — заявила Голикова.
Обновлено в 02:55
Политика
Патрушев не исключает новых провокаций Украины против России
Николай Патрушев: «Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает».
Обновлено в 07:55
Экономика
Сбербанк лишают монополии на рынке банковских переводов
Ведомства выявили «межрегиональную дискриминацию потребителей» со стороны банков. Сбербанк признали монополистом с долей 94% всех переводов.
Обновлено в 06:06
Происшествия
Месть Китая: за арест Huawei казнят канадца
Суд северо-восточного портового города Далянь заменил приговор, вынесенный ранее гражданину Канады, который был признан виновным в контрабанде наркотиков, на смертную казнь.
Обновлено в 04:22
Общество
Против Дудя и Ивлеевой подали иск на 100 млн рублей
Обновлено вчера в 16:09
Спорт
Мужской спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге перенесен
Мужская спринтерская гонка, которая должна была состояться в среду в немецком Рупольдинге в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону, перенесена.
Обновлено в 04:08
Футбол
Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона
Вратарь лондонского футбольного клуба "Арсенал" Петр Чех объявил, что завершит карьеру игрока по окончании текущего сезона.
Обновлено в 06:25
Политика
Россия и Япония начинают переговоры о заключении мирного договора
Как сообщается в распространенном в пятницу комментарии департамента печати МИД России, в понедельник он проведет первый раунд переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым по проблеме заключения мирного договора в соответствии с договоренностями президента России Владимира Путина и премьера Японии Синдзо Абэ в Буэнос-Айресе в прошлом году.
Обновлено 13 января в 14:42
Общество
Смертность населения в России превысила рождаемость
Смертность в России превысила рождаемость на 193 тыс. человек за 11 месяцев 2018 года.
Обновлено в 06:30
Общество
Госдума поддержала меры против перекупщиков билетов
Госдума приняла в первом чтении проект закона о порядке продажи и возврата билетов на культурные мероприятия, который направлен на борьбу с театральными спекулянтами.
Обновлено в 06:28
Политика
Патрушев рассказал о числе терактов в России за 2018 год
Сотрудникам правоохранительных органов удалось пресечь 20 терактов на территории России. За минувший год в стране был совершен один теракт.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Радикалы попытались напасть на генконсульство России в Одессе
Украинские радикалы устроили акцию возле здания российского генконсульства в Одессе в поддержку украинских моряков, суд над которыми проходит в Москве.
Обновлено в 06:31
Политика
Британский парламент голосует по Brexit
Британский парламент сегодня проголосует по Brexit. На повестке — договор с Европейским союзом.
Обновлено вчера в 22:50
Гаджеты
Apple возродит плеер iPod touch
Компания Apple может разрабатывать новое, седьмое, поколение медиаплеера iPod touch.
Обновлено в 04:34
Политика
Песков ответил на вопрос, как Путин получает зарплату и пенсию
Президент Владимир Путин получает зарплату и пенсию на карточку банка "Россия".
Обновлено в 02:04
Авто
Kia представила флагманский кроссовер Telluride
Компания Kia представила флагманский кроссовер Telluride, премьера которого состоялась на автосалоне в Детройте.
Обновлено в 04:35