Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочериРИА Новости 16:02
Президент РФ Владимир Путин может стать крёстным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери.
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Футбол
«Матч ТВ» приветствует введение системы VAR в России
«Матч ТВ» приветствует внедрение системы VAR и надеется на плодотворное сотрудничество со своими партнёрами.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено в 11:47
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Футбол
Головин травмировал бедро в товарищеской игре с «Эвертоном»
Полузащитник "Монако" Александр Головин не доиграл товарищеский матч с "Эвертоном".
Обновлено в 18:02
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено в 14:27
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил британский нефтяной танкер Stena lmpero. Об этом сообщает Press TV в Twitter.
Обновлено в 14:35
Технологии
Госдума запретит продажу смартфонов и компьютеров без российского ПО
В нижней палате Государственной Думы России рассмотрят законопроект о запрете продажи смартфонов, планшетов,компьютеров и телевизоров со Smart-TV без установленного российского ПО.
Обновлено в 06:40
Политика
Зеленский призвал восстанавливать украинские дороги
Документ призван создать условия для развития и повышения качества автомобильных дорог. Надо построить приоритетные дороги.
Обновлено в 11:16
Футбол
Федерация футбола Испании расследует переход Гризманна в «Барселону»
Федерация футбола Испании поддержала инициативу «Атлетико», представители которого потребовали расследовать переход французского нападающего Антуана Гризманна из мадридской команды в «Барселону».
Обновлено в 18:06
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено в 17:11
Энергетика
«Газпром» достроит газопровод Починки–анапа
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон Xiaomi Qin 2 получил вытянутый экран
Компания Xiaomi дала старт краудфандинговой кампании по сбору средств на смартфон Qin 2, который оценен всего в 73 доллара.
Обновлено в 08:07
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Лорен Хиссрич напомнила, что даже если в сюжете оставить только этих трех персонажей, то у них все равно останутся человеческие потребности, тяга друг к другу, что не может не привлечь зрителя.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Футбол
«Удинезе» подписал нападающего «Реала»
Форвард мадридского "Реала" Кристо Гонсалес перешёл в "Удинезе". Об этом сообщается на официальном сайте итальянского клуба.
Обновлено в 13:41
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич с мужем отправились на отдых без детей
Анна Хилькевич с мужем отправились на отдых без детей Напомним, что неделю назад Анна Хилькевич летала во Францию на съемки нового сезона популярного приключенческого шоу "Форт Боярд".
Обновлено в 13:11
Шоу-бизнес
Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева проигнорировала общение с журналистами в Юрмале.
Обновлено в 00:32
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Происшествия
Под Петербургом из-за поломки задержали электрички
Обновлено в 14:05
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено в 12:18
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Авто
Объявлены цены на Lada Xray Cross с вариатором
На днях (22 июля) в продажу поступит новая версия LADA XRay Cross с вариатором Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk.
Обновлено в 06:52