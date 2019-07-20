Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочериРИА Новости 16:02

Президент РФ Владимир Путин может стать крёстным отцом дочери американского режиссера Оливера Стоуна. Во время интервью с известным кинодеятелем Путин рассказал, что украинский политик Виктор Медведчук, с которым он хорошо знаком, попросил его принять участие в крещении дочери.
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери

РБК17:27

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным дочери

Московский Комсомолец17:02

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Российская газета16:11

Американский режиссер Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей дочери

Эхо Москвы16:03

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

РИА Новости16:02

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Газета.Ru15:45

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Комсомольская правда15:32
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Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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