Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссераREGNUM 16:57
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».
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Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского «цирком»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал "цирком" подписанный президентом Владимиром Зеленским указ об улучшении качества автомобильных дорог в стране.
Обновлено в 20:08
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено в 12:41
Политика
Саммиты БРИКС и ШОС перенесут из Челябинска в Петербург
В свою очередь Текслер поблагодарил за решение сохранить ранее предусмотренный объем федеральных средств.
Обновлено в 14:00
Политика
США заявили, что не намерены снабжать продуктами лагерь Эр-Рукбан
Соединенные Штаты не намерены обеспечивать продовольствием беженцев в лагере Эр-Рукбан, расположенном в подконтрольном США районе на юге Сирии, сообщил в пятницу спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на ежегодном форуме по безопасности в городе Аспен, штат Колорадо.
Обновлено в 21:16
Гаджеты
OnePlus выпустила новые обновления для смартфонов OnePlus 7 и 7 Pro
Новые прошивки для OnePlus 7 Pro и OnePlus 7 распространяются поэтапно.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
M1 Abrams и Т-72 сразились в танковой битве в Польше
В "Твиттере" появилось видео танковой битвы с участием американских танков M1 Abrams и БМП Bradley с польскими Leopard, PT-91 Twardy (лицензия советского Т-72) и БМП BWP-1 (лицензия советской БМП-1).
Обновлено в 09:49
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Шоу-бизнес
Россияне атаковали инстаграм Леонардо Ди Каприо
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Лидер "Движения новых сил" Михаил Саакашвили сообщил, что его партия не будет участвовать в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 20:17
Авто
Chevrolet показал новый среднемоторный Corvette C8
Шпионские фото позволили почитателям автобренда получить представление о модели, которая сменит Corvette C7.
Обновлено в 05:22
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено в 12:41
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
В Китае высмеяли украинские морские учения с «рыбацкой лодкой»
Китайские журналисты посмеялись над кораблем Украины во время военно-морских учений «Си Бриз — 2019» (Sea Breeze — 2019).
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено в 20:52
Технологии
Cоучредитель Blizzard Entertainment покинул компанию
Сооснователь Blizzard Entertainment Фрэнк Пирс покинул компанию после 28 лет работы.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Водитель с лопатой спас от насильника сотрудницу АЗС под Омском
Спасителем оказался водитель другого автомобиля, который ударил насильника лопатой. В настоящее время подозреваемый задержан.
Обновлено в 15:41
Кино
Звезда «Шерлока»: самые громкие романы Бенедикта Камбербэтча
Обновлено вчера в 19:25
Футбол
Зе Луиш забил первый мяч за «Порту»
Стоит отметить, что в прошедшем сезоне Зе Луиш отыграл за "Спартак" 36 матчей: спортсмен отметился 14 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.
Обновлено в 18:48
Энергетика
Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на топливо
«С начала 2019 года рост цен на моторное топливо, на бензин Аи-95 составил 1,8%, а за это же время инфляция подросла на 2,5%», — заявил он.
Обновлено в 14:21
Футбол
Писарро завершит карьеру после 20-го сезона в бундеслиге
Нападающий Клаудио Писарро сообщил, что следующий сезон станет последим в его игровой карьере.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В метро Петербурга неизвестный избил и ранил ножом немого
По данным очевидцев, мужчина избил одного из немых на станции метро Пушкинская.
Обновлено в 18:35
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено в 09:42
Спорт
Рапиристка Дериглазова стала пятикратной чемпионкой мира
Обновлено в 14:37
Авто
Проект Karelia активно строится: новые подробности постройки экспедиционного LADA Largus
Целью проекта является постройка экспедиционного автомобиля на базе отечественной LADA Largus.
Обновлено в 10:16
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Китае
Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в центральной части Китая, сообщает в пятницу агентство Associated Press.
Обновлено в 08:05