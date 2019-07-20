Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссераREGNUM 16:57

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери

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Путин оценил слова Стоуна о «грязных правилах игры» в мировой политике

RT на русском16:20

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Газета.Ru15:45

Американский режиссер Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей дочери

Эхо Москвы16:03

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

РИА Новости16:02

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Российская газета16:11

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Комсомольская правда15:32
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:24, Вашингтон
Политика

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Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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