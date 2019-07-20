Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссераREGNUM 16:57
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».
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Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Недвижимость
Россиянам могут начать платить субсидии на первый взнос по ипотеке
Россияне могут получить субсидии на первоначальный взнос по ипотеке.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанного танкера
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что иранская сторона ощутит последствия, если не отпустит задержанный в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero.
Обновлено в 17:36
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено в 13:24
Происшествия
Инну Чурикову перевели из реанимации
Обновлено в 08:46
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Король Саудовской Аравии объявил о готовности разместить в стране военный контингент США.
Обновлено в 19:46
Политика
Суд Амстердама отклонил жалобу «Газпрома» по спору с «Нафтогазом»
Апелляционным судом Амстердама была отклонена жалоба «Газпрома» в деле о принудительном исполнении решения, которое было ранее принято Стокгольмским арбитражем по спору с «Нафтогазом».
Обновлено в 08:40
Политика
Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США
Базз Олдрин, пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» и второй человек в истории, ступивший на Луну, на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о своем «разочаровании» в действиях NASA в последние 10-15 лет.
Обновлено в 18:45
Экономика
S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»
Международное рейтинговое агентство S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-».
Обновлено в 18:10
Игры
Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»
Директор по продукту Google Stadia Андрей Дороничев провёл сессию вопросов и ответов на reddit.
Обновлено в 07:53
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено в 18:07
Космос
Величайшая тайна. Как возникла жизнь на Земле
Некоторые РНК уже удалось синтезировать (Эмиль Фишер и Оскар Пилоти), воспроизводя предполагаемые условия существования Земли миллиарды лет назад.
Обновлено в 16:45
Культура
«Нашествие» установит прямой телемост с МКС
Гости рок-фестиваля «Нашествие» в Большом Завидово смогут поучаствовать в прямом телемосте с космонавтами Международной космической станции.
Обновлено вчера в 11:26
Наука
Низкие дозы радиации способствуют развитию раковых клеток
Эксперты обнаружили, что низкие дозы радиации увеличивают количество клеток с мутацией гена р53, хорошо известном генетическом изменении, связанном с раком.
Обновлено в 02:27
Футбол
Тренер лондонского «Тоттенхэма» Почеттино думал об уходе из клуба
Аргентиский специалист Маурисио Почеттино, возглавляющий лондонский "Тоттенхэм", признался, что думал об уходе из клуба в случае победы в Лиге чемпионов, передает GOAL.
Обновлено в 14:06
Кино
Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»
Обновлено в 18:46
Политика
Путин и Лукашенко выработают пути интеграции для РФ и Белоруссии
Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России.
Обновлено вчера в 08:02
Политика
В США оценили проект России по газопроводу Иран — Пакистан — Индия
США поддерживают роль Пакистана в торговле в регионе, но выступают против непрозрачных инфраструктурных проектов, сказала представитель администрации Соединенных Штатов насчет возможного строительства при участии РФ газопровода Иран — Пакистан — Индия.
Обновлено в 19:05
Наука
Опасная эпидемия бананов добралась до Южной Америки
Обновлено вчера в 04:26
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено в 15:52
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 17:40
Происшествия
В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»
Директор разведывательного управления министерства обороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли считает, что Россия представляет угрозу для США в краткосрочной перспективе, а Китай — в долгосрочной.
Обновлено в 16:50
Наука
Создан новый материал для литиевых аккумуляторов
Ученые из Бельгии смогли получить твердый электролит, обладающий самыми на данный момент высокими показателями подвижности ионов лития среди аналогичных твердых материалов.
Обновлено в 08:55
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено в 14:09
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено в 13:44
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22