Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссераREGNUM 16:57

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери

РБК17:27

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным дочери

Московский Комсомолец17:02

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Газета.Ru15:45

Американский режиссер Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей дочери

Эхо Москвы16:03

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

РИА Новости16:02

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Российская газета16:11

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Комсомольская правда15:32
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 19:52, Вашингтон
Футбол

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S&P сохранило суверенный рейтинг России на уровне «BBB-»

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Google: Stadia Pro — это не «Netflix для игр»

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Путин раскритиковал ликвидацию последствий паводка в Иркутской области

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В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч. 3 ст. 144 УК РФ).
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Глава военной разведки США сравнил российскую и китайскую «угрозы»

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Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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