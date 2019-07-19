Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссераREGNUM вчера в 16:57
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 03:30, Ашберн
Политика
Дана Борисова отреагировала на возмущение украинских националистов
Телеведущая Дана Борисова отреагировала на негативные комментарии украинских пользователей под фотографией с майдана Незалежности в Киеве, которую она выложила в своем инстаграме.
Обновлено вчера в 12:18
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Культура
Николаю Коляде не хватает четырех миллионов для «Коляда-Plays»
Обычно фестиваль «стоит» семь-девять миллионов рублей, которые я пытаюсь изыскивать.
Обновлено в 02:32
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Писатели-фантасты придут на помощь армии Франции
Во Франции планируется сформировать специальную группу, состоящую из писателей-фантастов.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Грузовик с металлоломом столкнулся с автобусом в Петербурге
Грузовик DAF с груженным металлоломом прицепом, двигаясь на запрещающий сигнал, столкнулся поздним вечером в пятницу с автобусом ПАЗ на Софийской улице в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:40
Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 02:06
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено вчера в 11:46
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля сотрудниками британских спецслужб
Президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому режиссёру Оливеру Стоуну рассказал, что не верит в то, что экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля могли отравить представители британских спецслужб.
Обновлено вчера в 15:50
Шоу-бизнес
Пригожин рассказал о судьбе многомиллионных доходов звезд
Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, на что звезды шоу-бизнеса тратят свои заработанные многомиллионные доходы.
Обновлено вчера в 22:17
Общество
Названы наименее востребованные в России профессии
Ранее в Росстате назвали самые распространенные профессии среди мужчин и женщин в России.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие
Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе
За 2019 год сотрудникам Объединенной группировки войск (сил) совместно с МВД и ФСБ удалось уничтожить на Северном Кавказе 20 ячеек террористов.
Обновлено вчера в 12:50
Шоу-бизнес
Лобода ужаснула поклонников фотографией своих ног
На снимке запечатлены колени Лободы крупным планом. Можно увидеть, что ноги певицы имеют синий цвет из-за огромных гематом.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
Умер аргентинский архитектор Сезар Пелли
В Аргентине в возрасте 92 лет скончался архитектор Сезар Пелли. Об этом сообщил губернатор провинции Тукуман Хуан Мансур.
Обновлено вчера в 20:52
Армия и оружие
В Индии назвали условия покупки у России истребителей пятого поколения
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа заявил, что Дели может рассмотреть вопрос покупки у Москвы самолетов пятого поколения, только когда они будут поставлены на вооружение России.
Обновлено 18 июля в 18:59
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду ради Зеленского
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 22:42
Гаджеты
Специалисты DxOMark протестировали смартфон Pixel 3a
На презентации Pixel 3a американская компания делала акцент на камеру смартфона, причем по заявлению производителя, она точно такая же, как и в Pixel 3. После тестов специалисты DxOMark подтвердили данные Google, так как Pixel 3a за фото получил 103 балла, а такой же показатель и в Pixel 3. При этом за видео более доступный «Пиксель» заработал 95 баллов, тогда как у старшей версии 98 баллов.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Митинг с требованием допустить к выборам в Мосгордуму кандидатов от оппозиции пройдет в столице
С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Чите школьница угнала машину, чтобы ночью доехать до дома
Сотрудники ДПС в Чите задержали 14-летнюю школьницу, которая угнала Toyota Corolla Fielder.
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Во Франции впервые жара достигла 46 градусов
Температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее, отмечает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:25
Гаджеты
Xiaomi готовит бюджетный смартфон с вытянутым экраном
Компания Xiaomi начала на собственной краудфандинговой платформе сбор средств на новый смартфон с вытянутым экраном.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Космос
Найденный австралийцем «золотой самородок» оказался метеоритом
Небесное тело могло упасть на Землю от 100 до 1000 лет назад Австралийские геологи исследовали найденный золотоискателем Дэвидом Хоулом 17-килограмовый камень и выяснили, что это не "золотой самородок", а упавший с неба метеорит.
Обновлено вчера в 10:54
Экономика
О зарплатном неравенстве в России рассказал Росстат
По словам директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимира Гимпельсона, чем сильнее суммы отличаются друг от друга, тем сильнее неравенство и выше доля людей с низкой оплатой труда.
Обновлено 18 июля в 22:39