Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссераREGNUM вчера в 16:57

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери. Разговор об этом зашел во время интервью, которое Стоун брал у президента России. Интервью было показано в фильме Стоуна «В борьбе за Украину».
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Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его 22-летней дочери

РБКвчера в 17:27

Режиссер Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для своей дочери

РИА Новостивчера в 16:02

Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Российская газетавчера в 16:11

Американский режиссер Оливер Стоун попросил Владимира Путина стать крестным отцом своей дочери

Эхо Москвывчера в 16:03

Путин оценил слова Стоуна о «грязных правилах игры» в мировой политике

RT на русскомвчера в 16:20

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Газета.Ruвчера в 15:45

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери

Комсомольская правдавчера в 15:32
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22-летняя дочь Оливера Стоуна примет православие

Вести.UZ02:13
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Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

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Росгвардия ликвидировала 20 ячеек террористов на Северном Кавказе

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Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что снимает свою партию с выборов в Раду и призывает голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского.
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С понедельника по вечерам на Трубной площади собирались сотни москвичей под лозунгом с требованием зарегистрировать оппозиционных кандидатов, которых снял с выборов.
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Обновлено вчера в 22:25
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Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
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Оливер Стоун
Американский кинорежиссёр
Американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Обладатель трёх премий «Оскар».
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