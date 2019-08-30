Футбол
РИА НовостиОливер Кан войдет в совет директоров «Баварии»
Чемпион Европы в составе сборной Германии по футболу бывший голкипер Оливер Кан войдет в совет директоров "Баварии", сообщается на сайте мюнхенского клуба. Кан подписал с "Баварией" пятилетний контракт, который вступит в силу 1 января 2020 года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
Россия направит Зеленскому приглашение в Москву на 75-летие Победы
Россия направит украинскому лидеру Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Москве 9 мая 2020 года, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.
RT на русском 09:38
Происшествия
СКР расследовал нападение «мажоров» на пешехода в Петербурге
По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина следственные органы СКР по Санкт-Петербургу провели и оперативно завершили расследование по факту нападения водителя и пассажира автомобиля Rolls-Royce, ехавшего по тротуару, на пешехода, сделавшего замечание дерзким нарушителям ПДД.
REGNUM 09:18
Политика
Новый премьер Украины объяснил сохранение поста за Аваковым
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук считает, что решение оставить Арсена Авакова на посту министра внутренних дел стало самым сложным при формировании нового правительства.
Lenta.ru 09:05
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
ТАСС вчера в 18:12
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией по поставкам Су-57
Москва и Анкара ведут переговоры о поставках российских истребителей Су-57, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
РИА Новости 07:28
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В начале сентября Пенсионный фонд формально завершает перерасчет страховых пенсий, который в беззаявительном порядке проходил в России с января.
Известия вчера в 17:02
Кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино
Меган Маркл собирается вернуться в кино Герцогиня Сассекская задумалась вернуться обратно в профессию.
Экспресс газета 05:50
Армия и оружие
Польша определилась с размещением армии США на своей территории
Военное обозрение 09:17
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Авто
Honda показала обновленный микровэн Freed
Японский автопроизводитель обновил свои микровэны Honda Freed и Freed+. Автомобили получили небольшие внешние и технические изменения.
Тарантас Ньюс 02:41
Политика
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха
Обмен заключенными между Украиной и Россией может затягиваться из-за требования Москвы о выдаче Владимира Цемаха.
Эхо Москвы 08:00
Транспорт
Минтранс предложил ограничить обгоны на российских дорогах
Министерство транспорта России представило методические рекомендации по улучшению условий и повышению безопасности дорожного движения для владельцев дорог.
Газета.Ru 08:02
Шоу-бизнес
Ольга Орлова назвала причину своего одиночества
Поклонники постоянно расспрашивают любимицу о том, когда же она отправится под венец, но Ольга всегда уходит от ответа.
Комсомольская правда 08:59
Шоу-бизнес
Екатерина Шпица с малых лет борется с тяжелым недугом
Экспресс газета 09:07
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Общество
Московские предприниматели боятся писать жалобы на протестующих
В эфире «Говорит Москва» уполномоченный по правам предпринимателей в Москве Татьяна Минеева отметила, что владельцы организаций, понёсших убытки из-за митингов, отказываются писать письменные заявления о причинённом ущербе.
Говорит Москва 06:15
Экономика
В правительстве и Думе не поддержали продление ЕНВД
В правительстве не планируют продлевать действие режима "единого налога на вмененный доход" (ЕНВД), как то предлагал бизнес-омбудсмен Борис Титов, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 04:26
Армия и оружие
Россия представила самолет на автомобильном двигателе на МАКС-2019
Россия продемонстрировала на МАКС-2019 (Международном авиационно-космическом салоне, который проходит в подмосковном Жуковском) самолет PJ-II Dreamer: он работает на автомобильном двигателе GM LS6.
Народные новости 06:56
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
Девушку в бирюзовом купальнике вытащили из бассейна без сознания.
Интерфакс 04:34
Автоспорт
Росс Браун: В 2020-м мы хотим поэкспериментировать с форматом Гран При
В преддверии глобальных перемен в правилах в 2021-м Liberty Media хочет оценить концепцию спринтерской гонки и новый формат квалификации.
Autosport.com.ru 08:11
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Общество
Российский ретейлер впервые привлек модель в хиджабе для рекламы
Одна из крупнейших в России сетей по продаже одежды — «Глория Джинс» — первой из российских массовых ретейлеров привлекла в рекламную кампанию для своей марки модель в хиджабе (хиджаб — в широком понимании традиционный исламский женский головной платок, но также и длинное скрывающее фигуру платье).
РБК 03:03
Гаджеты
Google рассказал о длившейся два года хакерской атаке на iPhone
В сообщении говорится, что ранее в этом году Google обнаружил небольшое количество взломанных сайтов.
Ведомости 08:27
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15