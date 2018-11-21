Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Матч ТВ
08:06

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии». Нынешний президент «Баварии» Ули Хенесс недавно сообщил о планах уйти в отставку через два-три года. При этом, Хенесс добавил, что в случае ясности с преемником, может оставить пост уже в следующем году.
Матч ТВ08:06

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Кан может стать президентом «Баварии»

Советский спорт08:15

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Матч ТВ08:06

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Sportbox.RU08:06

Хёнесс видит в Кане своего преемника на посту президента «Баварии»

Чемпионат06:13

Кан может стать президентом «Баварии»

Евро-футбол.ру05:24

Легенда «Баварии» Оливер Кан может стать следующим президентом клуба

Sport24.ru05:20

Источник: Кан - главный претендент на должность президента «Баварии»

Спорт-Экспресс04:37
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Футбол

Черчесов прокомментировал итог встречи сборной России и Швеции

Говоря о выездном матче группового этапа Лиги наций, главный тренер российской сборной по футболу Станислав Черчесов на пресс-конференции заверил, что поражение от шведов стало не обидным, а заслуженным, поскольку скандинавы играли более качественно.
Обновлено в 05:54
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Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»

Обновлено в 08:59
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Тренеру «Енисея» Аленичеву вернули водительские права

Главному тренеру "Енисея" Дмитрию Аленичеву вернули водительские права, сообщает Sport24.
Обновлено в 08:48
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Касильяс летом может перейти в клуб МЛС

Голкипер «Порту» Икер Касильяс летом 2019 года может сменить клуб.
Обновлено в 08:45
Футбол

Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны

Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.
Обновлено в 08:59
Футбол

«Ливерпуль» запретил «Барселоне» покупать своих футболистов

Обновлено в 08:21
Футбол

Лопетеги может возглавить сборную США

Лопетеги был уволен из «Реала» 29 октября после поражения от «Барселоны» (1:5). До мадридского клуба Лопетеги работал в сборной Испании, откуда был уволен за день до старта ЧМ-2018.
Обновлено в 07:47
Футбол

Определился состав дивизионов следующего розыгрыша Лиги наций УЕФА

Стал известен состав всех четырех дивизионов (лиг) следующего розыгрыша нового турнира под эгидой УЕФА - Лиги наций, который в текущем сезоне проводится впервые.
Обновлено в 08:40
Футбол

Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол

«Зенит» претендует на защитника «Краснодара»

Обновлено в 08:51
Футбол

МакКарти может снова возглавить Ирландию

Ирландец уже занимал эту должность в период с 1996 по 2002 год. Сейчас МакКарти находится без работы после увольнения из "Ипсвича".
Обновлено в 09:00
Футбол

Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы

Обновлено в 06:01
Футбол

Италия — США 1:0

Состав сборной США является самым молодым в истории этой команды — средний возраст игроков составляет 22 года и 71 день.
Обновлено в 08:31
Футбол

Игроки сборной Израиля во время гимнов отдали куртки замерзающим детям

Во время церемонии исполнения гимнов израильские игроки сняли с себя куртки и надели их на замерзающих детей.
Обновлено в 08:10
Футбол

FA ужесточит лимит на легионеров вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС

Футбольная ассоциация Англии намерена сократить количество легионеров в заявках команд вне зависимости от выхода Великобритании из ЕС, передаёт The Guardian.
Обновлено в 08:31
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Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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Оливер Кан
Немецкий вратарь
Немецкий футбольный вратарь, четырёхкратный лучший голкипер мира и Европы, двукратный лучший голкипер Германии, пятикратный лучший голкипер Бундеслиги, лучший игрок и голкипер чемпионата мира по футболу 2002.
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