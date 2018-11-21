Футбол
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»Матч ТВ08:06
Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии». Нынешний президент «Баварии» Ули Хенесс недавно сообщил о планах уйти в отставку через два-три года. При этом, Хенесс добавил, что в случае ясности с преемником, может оставить пост уже в следующем году.
Матч ТВ08:06
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Футбол
Дзюба признан болельщиками лучшим игроком сборной России в Лиге наций
Болельщики сборной России выбрали лучшего игрока команды по итогам группового этапа Лиги наций.
Обновлено в 10:43
Футбол
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права
Тренеру ФК «Енисей» Дмитрию Аленичеву вернули водительские права на машину.
Обновлено в 10:37
Футбол
AS: «Барселона» не сможет покупать игроков «Ливерпуля» до 2021 года
«Барселона» согласилась не подписывать игроков «Ливерпуля» в течение трех лет.
Обновлено в 10:26
Футбол
Кутепов, Зобнин и Роша вернулись в общую группу «Спартака»
Сразу несколько игроков «Спартака» восстановились от повреждений и вернулись к тренировкам в общей группе.
Обновлено в 08:49
Футбол
Агент Лопетеги: «Хулен не ведет переговоры со сборной США»
Ранее испанские СМИ сообщили, что тренер уже ведет переговоры по этому поводу.
Обновлено в 09:58
Футбол
Касильяс может перейти в команду MLS
Контракт вратаря с португальской командой истекает уже летом 2019 года. 37-летний Касильяс выступал за "Реал" с 1999 по 2015 год.
Обновлено в 09:42
Футбол
Усэйн Болт может перейти в «Дорадос» Марадоны
Известный ямайский бегун Усэйн Болт может начать профессиональную футбольную карьеру в Мексике.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Матч ТВ» покажет жеребьевку отборочного раунда футбольного Евро-2020
Жеребьевка квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года состоится 2 декабря в столице Ирландии Дублине.
Обновлено в 10:11
Футбол
Гвардиола получил предупреждение от FA за критику арбитра
Тренерам запрещено обсуждает работу рефери в игре, поэтому Гвардиола получил устное предупреждение, Напомним, что тот матч закончился победой "Манчестер Сити" со счетом 3:1.
Обновлено в 10:42
Футбол
Выставочные бои ММА пройдут перед матчем «Зенит» — «Ростов»
Петербургский «Зенит» обнародовал программу «Фан-Променада» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги против «Ростова».
Обновлено в 10:16
Футбол
Сборная Франции обыграла Уругвай благодаря голу Жиру с пенальти
В товарищеском матче сборная Франции принимала национальную команду Уругвая.
Обновлено в 10:14
Футбол
Лионель Скалони: «Рады, что Икарди и Дибала забили»
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони остался доволен игрой Мауро Икарди и Пауло Дибалы в товарищеском матче с Мексикой (2:0). — Мы счастливы, что Икарди и Дибала сумели отличиться в этом матче.
Обновлено в 08:25
Футбол
Государственная дума наградила врачей, спасавших фанатов ЦСКА в Риме
Комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи наградил врачей, которые оказывали помощь российским болельщикам.
Обновлено в 10:12
Футбол
Вратарь «Спартака» Селихов рассказал о восстановлении после травмы
Обновлено в 06:01
Футбол
Игнашевич пошутил над нынешним поколением футболистов, которое «не курит и не пьет»
Бывший защитник ЦСКА Сергей Игнашевич в Инстаграме выложил фотографию футболистов команды с тренировки в тренажерном зале.
Обновлено в 10:33