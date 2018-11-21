Футбол

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»
Матч ТВ
08:06

Бывший вратарь сборной Германии Оливер Кан может стать президентом «Баварии». Нынешний президент «Баварии» Ули Хенесс недавно сообщил о планах уйти в отставку через два-три года. При этом, Хенесс добавил, что в случае ясности с преемником, может оставить пост уже в следующем году.
Матч ТВ08:06

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Кан может стать президентом «Баварии»

Советский спорт08:15

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Матч ТВ08:06

Оливер Кан может стать следующим президентом «Баварии»

Sportbox.RU08:06

Хёнесс видит в Кане своего преемника на посту президента «Баварии»

Чемпионат06:13

Кан может стать президентом «Баварии»

Евро-футбол.ру05:24

Легенда «Баварии» Оливер Кан может стать следующим президентом клуба

Sport24.ru05:20

Источник: Кан - главный претендент на должность президента «Баварии»

Спорт-Экспресс04:37
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Ули Хёнесс
Немецкий футболист
Немецкий футболист, футбольный менеджер. С ноября 2016 года - президент мюнхенского клуба «Бавария».
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