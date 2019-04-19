Футбол
Оливье Жиру останется в «Челси»Вести.Ru 07:01
Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год. В нынешнем сезоне Жиру забил 12 мячей, 10 из которых пришлись на Лигу Европы.
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