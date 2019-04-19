Футбол

Оливье Жиру останется в «Челси»Вести.Ru 07:01

Французский нападающий Оливье Жиру будет выступать за "Челси" и в следующем сезоне Главный тренер "синих" Маурицио Сарри сообщил, что контракт с чемпионом мира будет продлен еще на год. В нынешнем сезоне Жиру забил 12 мячей, 10 из которых пришлись на Лигу Европы.
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«Челси» принял решение о будущем Жиру

Евро-футбол.ру13:20

СМИ: Жиру останется в «Челси» еще на один сезон

Матч ТВ08:00

Маурицио Сарри: «Жиру останется в „Челси“ на следующий сезон»

Спорт-Экспресс05:54

СМИ: «Челси» продлил контракт с Жиру на один год

РИА Новости07:45

Оливье Жиру останется в «Челси»

Вести.Ru07:01

СМИ: Жиру останется в «Челси» еще на один сезон

Sportbox.RU08:00

Сарри: «Жиру останется в „Челси“»

Soccer.ru02:41
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Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Обновлено в 10:33
Политика

Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов

Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Политика

Модератор теледебатов сообщила об угрозе теракта в студии с Порошенко

Модератор теледебатов кандидатов в президенты Украины Мирослава Барчук заявила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в студии «Общественного телевидения».
Обновлено в 14:22
Политика

Бабич прокомментировал слова Лукашенко о реальной стоимости БелАЭС

Как напоминает агентство, Лукашенко заявил, что реальная стоимость будущей электростанции может составить менее $7 млрд, тогда как договорное соглашение с Россией заключено на $10 млрд.
Обновлено в 13:39
Происшествия

Суд арестовал главу коллегии адвокатов по делу о хищении

Сайт Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ сообщил, что суд в Москве по ходатайству следствия избрал меру пресечения в виде ареста председателю коллегии адвокатов по делу о хищении 1 млрд рублей у "Государственной корпорации по организации воздушного движения".
Обновлено в 07:57
Экономика

В США назвали 13 «шокирующих» фактов о российской экономике

Американский финансовый портал Business Insider подготовил подборку «шокирующих» фактов о российской экономике.
Обновлено в 08:15
Политика

Дебаты на коленях: как прошла встреча Порошенко и Зеленского

Обновлено в 14:06
Футбол

«Химки» Талалаева за тайм разгромили «Краснодар-2»

Середняки ФНЛ, "Химки" и "Краснодар-2", играли в вынесенном на пятницу матче 32-го тура.
Обновлено в 14:00
Футбол

Адвокат Кокорина уличил Пака и Гайсина во вранье

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подвел итоги восьмого дня заседаний по делу футболистов, отметив противоречивость показаний потерпевших Дениса Пака и Сергея Гайсина.
Обновлено в 11:44
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Общество

Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о состоянии писателя, которого ввели в состояние искусственной комы, передает телеканал "360".
Обновлено вчера в 03:37
Происшествия

От природных пожаров в Забайкалье пострадали восемь населенных пунктов

Восемь населенных пунктов пострадали от природных пожаров в Забайкальском крае.
Обновлено в 11:50
Наука

Эксперты: Высота точек определила читаемость шрифта Брайля

Ученые университета штата Пенсильвания (США) провели эксперимент по выявлению факторов, влияющих на читаемость шрифта Брайля, который используется незрячими или слабовидящими людьми и состоит из определенного набора точек.
Обновлено в 14:10
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Меган Маркл подготовила для будущей дочери особенный подарок

Пол ребенка супругов пока остается в тайне: будущие родители заявляли, что не хотят знать его заранее.
Обновлено в 06:49
Происшествия

В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост

Обновлено вчера в 22:30
Здоровье

Хирурги поставили протез уха женщине, оглохшей из-за соли

Врачи НИИ Свержевского сделали диагностику и поставили диагноз — отосклероз, что является довольно редким заболеванием (прим. - среди всех заболеваний уха наблюдается только у 5-8% пациентов).
Обновлено в 10:11
Происшествия

В Москве подожгли здание крупнейшего еврейского университета России

Неизвестные подожгли здание иешивы «Торат хаим» в Москве. Данное учебное заведение является крупнейшим еврейским университетом России.
Обновлено в 12:33
Общество

В астраханскую ИК-6 ввели спецназ

В исправительную колонию номер 6 в Астраханской области ввели спецназ УФСИН "Скорпион".
Обновлено в 12:41
Шоу-бизнес

Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева

Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Общество

В Москве ожидается потепление до +25 °С

На следующей неделе в Москве ожидается потепление до +25 °С. Об этом пишет сайт «Москва 24» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Обновлено в 10:33
Политика

Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго

Спецпредставитель Государственного департамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено в 14:07
Экономика

Козак пообещал снизить цены на топливо в Крыму к середине года

Цены на топливо в Крыму удастся снизить до общероссийского уровня к середине текущего года, решения для этого уже найдены, заявил журналистам зампред правительства РФ Дмитрий Козак в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ).
Обновлено в 07:39
Музыка

Группа «Альянс» выпустила новый альбом «Хочу летать» впервые за 25 лет

Обновлено в 06:39
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Экономика

Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Космос

Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики

Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Политика

Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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