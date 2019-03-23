Футбол

Оливье Жиру: «После Евро-2020 придется уступить дорогу молодым»Еженедельник Футбол 13:29

Молдова — Франция
1 – 4
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Стадион «Зимбру»
24′
Антуан Гризманн
27′
Рафаэль Варан
34′
Рафаэль Варан
36′
Оливье Жиру
Евгений Кочук
Артем Розгонюк
46′
Ион Николэеску
Виталий Домашкан
59′
Александр Антонюк
Владимир Амброс
73′
73′
Блез Матюиди
Тома Лемар
73′
Антуан Гризманн
Флориан Товен
Виталий Домашкан
78′
81′
Оливье Жиру
Набиль Фекир
Владимир Амброс
83′
87′
Килиан Мбаппе
Владимир Амброс
89′
90′+1′
Килиан Мбаппе
Нападающий «Челси» и сборной Франции Оливье Жиру после матча 1-го тура группы H отборочного турнира чемпионата Европы — 2020 со сборной Молдавии сообщил, что завершит карьеру в национальной команде после европейского форума.
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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