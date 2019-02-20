Футбол
Оливье Жиру: «„Челси“ нужна была уверенная победа»Спорт-Экспресс 00:43
Росс Баркли
|18′
|31′
Бехранг Сафари
|44′
Маркус Розенберг
|51′
Андерс Кристиансен
|52′
Расмус Бенгтссон
Оливье Жиру
|55′
|62′
Маркус Розенберг
Карлос Страндберг
|71′
Андерс Кристиансен
Оскар Левицки
|72′
Арноур Ингви Траустасон
Роман Галль
|73′
Расмус Бенгтссон
Росс Баркли
|74′
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
|76′
Росс Баркли
Жоржиньо
|76′
Сесар Аспиликуэта
Итан Ампаду
|79′
Каллум Хадсон-Одои
|84′
Челси
Расстановка 4‑3‑3
13
Кабальеро
44
Ампаду
2
Рюдигер
27
Кристенсен
33
Палмьери
12
Лофтус-Чик
5
Жоржиньо
17
Ковачич
22
Виллиан
18
Жиру
20
Хадсон-Одои
27
Далин
26
Виннхейм
24
Нильсен
17
Бенгтссон
4
Сафари
18
Галль
6
Левицки
7
Баширу
5
Рикс
23
Антонссон
10
Страндберг
Мальме
Расстановка 4‑4‑2
Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил важность крупной победы над "Мальме" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
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