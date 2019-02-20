Оливье Жиру: «„Челси“ нужна была уверенная победа»Спорт-Экспресс 00:43

Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил важность крупной победы над "Мальме" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

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Политика ЕСПЧ ответил отказом на запрос Киева по инциденту в Керченском проливе Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по инциденту в Керченском проливе, когда за нарушение российской границы были задержаны три украинских судна.

Происшествия МВД заподозрило молдавского политика в выводе из России 37 млрд рублей Лидер проевропейской демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, имеющий российское гражданство, подозревается в причастности к организации незаконного вывода из России более чем 37 млрд руб. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства В Самаре отчаявшиеся родственники принесли гроб с телом местного жителя к зданию регионального правительства.

Политика Гуаидо подписал первый «президентский» указ Провозгласивший себя президентом Венесуэлы Хуан Гуаидо опубликовал первый указ. Текст документа размещен в Twitter.

Общество Минпромторг и ФАС не увидели нарушений в продаже девяти яиц в упаковке Министерство промышленности и торговли России не увидело нарушений в фасовке куриных яиц по девять штук в упаковке.

Происшествия Устроившего самосуд над пятиклассником мужчину задержали в Приморье Следственные органы задержали мужчину, устроившего самосуд над пятиклассником вместе с другими родителями в Приморском крае.

Транспорт Первый поезд по мосту придет в Крым предварительно 8 декабря "Предварительно, первый поезд пройдет в Крым по Крымскому мосту 8 декабря", — сообщили в пресс-службе, не уточнив маршрут движения поезда.

Политика Путин подписал указ о призыве граждан из запаса на военные сборы "Призывать в 2019 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах федеральной службы безопасности", - говорится в тексте документа.

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Политика Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.

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Экономика Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга Председатель правительства Дмитрий Медведев по итогам прошедшего 13 февраля совещания о развитии системы налогового мониторинга поручил Минфину проработать возможность расширения практики применения этой системы.

Культура Порошенко назвал Малевича «украинским» художником Петр Порошенко причислил советского художника Казимира Малевича к представителям украинского авангарда.

Общество Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.

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Происшествия В Ижевске управляющий кладбищем задержан за взятки Управляющий кладбищем задержан в Ижевске, его уличили в получении взяток за выделение мест под захоронение, сообщает Следственный комитет в пятницу.

Политика ОБСЕ ответила УПЦ в связи с угрозой эскалации религиозного конфликта Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе ответила на обращение канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в связи угрозой эскалации религиозного конфликта на Украине, сообщил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

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Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 65,86 рубля. Курс евро вырос на 15 копеек и составил 74,72 рубля.