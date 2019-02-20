Футбол

Оливье Жиру: «„Челси“ нужна была уверенная победа»Спорт-Экспресс 00:43

Челси — Мальме
3 – 0
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион «Стэмфорд Бридж»
Росс Баркли
18′
31′
Бехранг Сафари
44′
Маркус Розенберг
51′
Андерс Кристиансен
52′
Расмус Бенгтссон
Оливье Жиру
55′
62′
Маркус Розенберг
Карлос Страндберг
71′
Андерс Кристиансен
Оскар Левицки
72′
Арноур Ингви Траустасон
Роман Галль
73′
Расмус Бенгтссон
Росс Баркли
74′
Н'Голо Канте
Рубен Лофтус-Чик
76′
Росс Баркли
Жоржиньо
76′
Сесар Аспиликуэта
Итан Ампаду
79′
Каллум Хадсон-Одои
84′
Нападающий "Челси" Оливье Жиру отметил важность крупной победы над "Мальме" (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
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Оливье Жиру
Французский футболист
Французский футболист, нападающий клуба «Челси» и сборной Франции. Участник двух чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира. В 2018 году в составе сборной стал чемпионом мира.
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