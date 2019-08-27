Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Олимпиакос» в хорошем настроении вылетел на матч с «Краснодаром»

Краснодар — Олимпиакос
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион «Краснодар»
Игроки «Олимпиакоса» вылетели из Греции на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». В первой игре клуб из Пирея победил со счетом 4:0. Судя по фото, греческие футболисты едут в Россию в хорошем настроении.
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