Игроки «Олимпиакоса» вылетели из Греции на ответный матч 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». В первой игре клуб из Пирея победил со счетом 4:0. Судя по фото, греческие футболисты едут в Россию в хорошем настроении.

«Олимпиакос» в хорошем настроении вылетел на матч с «Краснодаром»

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Общество Росгвардия изучит законопроект об идентификации сотрудников Экс-омбудсмен, Сенатор Владимир Лукин в субботу, 24 августа, внес в Государственную законопроект об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников полиции и Росгвардии идентификационных номеров.

Политика Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов» Европейское космическое агентство (ЕКА) в ближайшие годы откажется от российских кораблей «Союз» для доставки астронавтов на МКС.

Общество Росстат спрогнозировал сокращение дефицита мужчин По данным Росстата, на которые ссылается «РИА Новости», к 2036 году дефицит мужчин будет во всех регионах, кроме Чукотки и Камчатки.

Транспорт Российские автомобилисты смогут обжаловать штрафы онлайн Российские автомобилисты получат возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) онлайн — без визита в Госавтоинспекцию.

Шоу-бизнес Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.

Происшествия В Рождественском женском монастыре в Москве произошёл пожар Пожар в Рождественском женском монастыре постройки XIV века в центре Москвы локализован на площади 400 квадратных метров.

Здоровье Доктор Мясников объяснил, почему россияне толстые Ранее Минздрав России сообщил о том, что за последние пять лет число жителей страны, страдающих от ожирения, увеличилось в полтора раза.

Технологии Huawei создаст планшеты с российской ОС «Аврора» Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты операционной системы (ОС) «Аврора», принадлежащей «Ростелекому», для проведения переписи россиян в 2020 году, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Здоровье В Великобритании две собаки помогли обнаружить рак у своих хозяек В Великобритании собаки по запаху помогли диагностировать рак у двух своих хозяек, сообщает газета Daily Mirror.

Политика Пушков оценил слова Порошенко о поднятии флага Украины над Донецком Сенатор Алексей Пушков оценил слова экс-президента Украины Петра Порошенко о поднятии украинского флага над Донецком.

Космос Первый космонавт ОАЭ проведет на МКС 16 экспериментов Центр имени Мухаммеда бен Рашида ранее сообщил, что первый космонавт ОАЭ, которым определен Хаззаа аль-Мансури, пробудет на орбите восемь дней.

Теннис Маргарита Гаспарян одержала победу в первом круге US Open Второй круг US Open Маргарите ни разу не давался. Открытый чемпионат США (US Open) является заключительным турниром серии Большого шлема.

Происшествия В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.

Футбол Урал — Сочи 3:1 «Урал» забил третий гол в матче 7-го тура чемпионата России против «Сочи».

Происшествия Умер бывший глава Volkswagen Фердинанд Пиех Бывший глава автоконцерна Volkswagen и акционер Porsche Фердинанд Пиех скончался в Германии в возрасте 82 лет, сообщает издание Bild.

Футбол Английские фанаты умоляют «Зенит» купить Джонса и Мустафи «Зенит» позволил пользователям присылать личные сообщения в своём англоязычном «твиттере», после чего санкт-петербургский клуб завалили просьбами купить защитника лондонского «Арсенала» Шкодрана Мустафи и центрбека «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса.

Здоровье Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.

Кино Кинематографисты и киноманы отмечают День российского кино 27 августа 1919 года был издан Декрет Совнаркома о национализации кинодела "Кино" в переводе с греческого означает "двигаю", "двигаюсь".