Футбол
«Олимпиакос» ставит на оборону в матче с «Краснодаром»РИА ТВОИ Новости 06:56
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион Караискакис
|26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
|30′
|59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
|75′
Лазар Ранджелович
|78′
Лазар Ранджелович
|85′
Василис Торосидис
|85′
Лазар Ранджелович
|86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
|87′
Даниэл Поденсе
|89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
|90′+2′
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
4
Камара
8
дос Сантос
97
Ранджелович
2 ×
9
Герреро
35
Торосидис
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Олимпиакос ставит на оборону в матче с Краснодаром Удачное выступление против Порту на выезде в матче Лиги Чемпионов, дало понять следующему сопернику - греческому Олимпиакосу, что футболистов южного российского региона стоит не только воспринимать всерьёз, но и бояться.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 20:56, Ашберн
Футбол
«Ницца» не отпустила Тамеза на переговоры со «Спартаком»
По информации портала Sport24, «Ницца» не отпустила полузащитника Адриана Тамеза в Париж на переговоры со «Спартаком».
Обновлено в 16:36
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
Президент России Владимир Путин заявил, что страна не рвется в Совет Европы. Об этом 21 августа сообщило «РИА Новости».
Обновлено в 18:21
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в наращивании ядерной угрозы
Россия работает над созданием нового ядерного оружия, чтобы им можно было атаковать США, заявил американский министр обороны Марк Эспер, передаёт Fox News.
Обновлено в 20:34
Происшествия
Осуждённый за изнасилование следователь вышел из колонии и напал на женщину на Алтае
В июле 2015 года Сатлаева приговорили к шести годам колонии за серию нападений на одиноких женщин в Горно-Алтайске.
Обновлено в 15:07
Политика
Зеленский назвал условием возвращения России в G8 «передачу» Крыма
Президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вновь стать членом G8 только после "возвращения" Крыма и прекращения конфликта в Донбассе.
Обновлено в 19:49
Армия и оружие
Израильская армия засекла пуск ракеты из сектора Газа
"Некоторое время назад засекли один пуск ракеты с территории сектора Газа в сторону Израиля" - говорится в сообщении.
Обновлено в 14:44
Авто
Skoda снизила цены на Kodiaq, но увеличила их на Octavia
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Челябинской области депутат расстрелял жену
Обновлено в 02:48
Происшествия
В детском саду Благовещенска рухнула штукатурка
В одном из детских садов Благовещенска обрушилась массивная часть штукатурки. В результате происшествия пострадали трое детей.
Обновлено в 06:21
Футбол
Семак дисквалифицирован за оскорбление арбитров
Напомним, после матча с «Ахматом» Семак позволил себе назвать арбитров козлами.
Обновлено в 11:27
Футбол
Защитник «Монако» дисквалифицирован на 3 матча
Дисциплинарная комиссия ПФЛ дисквалифицировала защитника «Монако» Рубена Агилара на три матча, один из которых условно.
Обновлено в 17:22
Космос
Робот Федор после возвращения из космоса может оказаться в музее
Человекоподобный робот «Федор» может занять место в музее после полета в космос, считает исполнительный директор НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.
Обновлено в 18:16
Общество
Ветер снес крест с Крестовой сопки во Владивостоке
Буря оказалась настолько сильна, что повалила металлический крест на вершине Крестовой сопки.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено в 19:21
Общество
Историк рассказал, как родился российский триколор
Государственный флаг России родился на отечественном флоте, а впервые его подняли на корабле "Орел" весной 1669 года после того, как для его пошивки были получены ткани хорошего качества, рассказал РИА Новости кандидат исторических наук, заведующий кафедрой Историко-архивного института РГГУ Евгений Пчелов.
Обновлено в 20:04
Общество
Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму
О жалобе министра культуры Владимира Мединского в Генпрокуратуру на подрядчиков строек культурных объектов, в которых заказчиком выступает подведомственное ФГКУ «Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», РБК рассказал источник, близкий к министерству.
Обновлено в 17:00
Энергетика
Reuters: «Роснефть» перевела экспортные контракты на оплату в евро
Компания «Роснефть» сообщила своим покупателям, что переводит новые контракты на экспорт нефтепродуктов на оплату в евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли.
Обновлено в 08:44
Шоу-бизнес
Опекуном внучки скончавшейся Александры Назаровой станет муж актрисы
У Александры Назаровой осталась внучка-сирота. Стало известно, кто именно будет опекуном для родственницы умершей народной артистки.
Обновлено в 01:50
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено в 09:37
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
Академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов, который более 30 лет возглавлял Институт вулканологии на Камчатке, умер на 89-м году жизни.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес
Волочкова надела фату с прозрачным нарядом
На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено в 12:19
Политика
Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия
Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".
Обновлено вчера в 19:02
Футбол
Рибери прокомментировал свой переход в «Фиорентину»
Новичок «Фиорентины» Франк Рибери прокомментировал свой переход в итальянский клуб.
Обновлено в 16:42
Наука
Синтезирована новая форма углерода
Химики из Оксфордского университета и лаборатории IBM Research в Цюрихе впервые синтезировали новую форму углерода.
Обновлено 19 августа в 04:00
Происшествия
Пожилого шведа укусил крокодил Фиделя Кастро
Посетитель аквариума в тематическом парке Скансен в Стокгольме попал в больницу, после того как его укусил крокодил, однажды принадлежавший покойному лидеру Кубы Фиделю Кастро.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионов
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее.
Обновлено в 17:04
Театры
В Уфе впервые Нуреевский фестиваль представляет три гала-концерта
Закроется фестиваль 24 сентября грандиозным концертом звезд балетного искусства «Гала-Григорович», который будет посвящен выдающемуся русскому хореографу XX века, бессменному почетному президенту Международного фестиваля балетного искусства имени Рудольфа Нуреева, его автору и инициатору проведения в городе Уфе Юрию Григоровичу.
Обновлено в 04:29
Происшествия
У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд
Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.
Обновлено в 08:24