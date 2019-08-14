Футбол
«Олимпиакос» стал следующим соперником «Краснодара» или «Порту»Евро-футбол.ру вчера в 16:32
|3′
Тонни Триндаде де Вильена
|13′
Магомед Сулейманов
|34′
Магомед Сулейманов
Ренцо Саравия
Зе Луиш
|37′
|39′
Руслан Камболов
|45′
Тонни Триндаде де Вильена
Сержиу Оливейра
Матеус Урибе
|49′
Мусса Марега
|53′
Зе Луиш
|57′
Матеус Урибе
|61′
|65′
Магомед Сулейманов
Йоун Гудни Фьоулюсон
|73′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Луис Диас
|76′
|80′
Реми Кабелла
Дмитрий Стоцкий
|82′
Дмитрий Стоцкий
Хесус Корона
Венсан Абубакар
|86′
Зе Луиш
|90′+5′
|90′+5′
Урош Спаич
Порту
Расстановка 4‑4‑2
32
Марчесин
20
Зе Луиш
3
Пепе
5
Маркано
13
Теллес
10
Накадзима
16
Урибе
22
Перейра
7
Диас
11
Марега
9
Абубакар
39
Сафонов
98
Петров
4
Мартынович
5
Спаич
6
Рамирес
89
Стоцкий
77
Камболов
52
Вильена
3
Фьоулюсон
17
Игнатьев
10
Вандерсон
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
"Олимпиакос" после выездной победы над клубом "Истанбул Башакшехир" (1:0) оформил и домашний успех в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Голы Рубена Семеду и Матьё Вальбуэна принесли грекам победу со счётом 2:0 и путёвку в следующий этап турнира.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Краснодар» сыграет с «Олимпиакосом» в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Даты матчей
Sport24.ruвчера в 18:00
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 13:42, Ашберн
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Игры
4A Games и Дмитрий Глуховский работают над продолжением Metro Exodus
Сегодня THQ Nordic провела презентацию для инвесторов, в ходе которой исполнительный директор компании Ларс Вингефорс подтвердил, что 4A Games разрабатывает новую игру в серии Metro.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Ракетам США подобрали цели в России
Американские ракеты средней и меньшей дальности, которые ранее были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), скорее всего, будут размещаться на территории Японии и Южной Кореи, приводит «Звезда» комментарий первого вице-президента Академии геополитических проблем (АГП), капитана 1-го ранга в отставке Константина Сивкова.
Обновлено в 10:25
Экономика
В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан
Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Общество
В Кузбассе туристку из США оштрафовали на две тысячи рублей
Обновлено в 08:54
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Песков объяснил, почему Путин назначил Беглова губернатором
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что партийная принадлежность врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова не была решающим фактором при его назначении на этот пост.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
Обновлено в 12:31
Транспорт
В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье
Пассажиры не должны собирать постельное белье после поездки в поезде, проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию, сообщили в пресс-службе Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД).
Обновлено в 11:22
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум делам
Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.
Обновлено в 08:13
Политика
Лидер «Ночных волков» оценил навыки Путина за рулем мотоцикла
На прошлой неделе Путин побывал на организованном "Ночными волками" международном байк-шоу в Севастополе.
Обновлено в 11:38
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Инверсия кривой доходности считается самым надежным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 07:51
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи
Футбольный клуб "Ахмат" избежал дисквалификации и получил штраф в размере 150 тысяч рублей за оскорбление судьи по громкоговорителю.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Тренер «Спартака» Кононов: Соболезнуем родным погибшего фаната
Выражаем искренние соболезнования его родным и друзьям, - сказал Кононов.
Обновлено в 11:27
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Происшествия
Мэрия Сургута уточнила размеры нефтяного пятна на реке Сайма
Нефтяные продукты, попавшие в реку Сайма в Сургуте, образовали радужную пленку площадью около 2 тысяч квадратных метров, заявили в мэрии города.
Обновлено в 09:17
Политика
Додон заявил о желании Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что Кишинев намерен восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 13:09
Политика
Хакеры атаковали государственные порталы Крыма
Хакеры пытались заблокировать доступ к интернет-приемной главы республики, порталу правительства Крыма, а также его электронную почту и другие сервисы.
Обновлено в 12:54
Политика
В Госдуме пояснили инициативу о запрете на старые автомобили
В Минтрансе и Минпромторге уже заявили, что получили рекомендации комитета Госдумы по выводу из оборота старых автомобилей.
Обновлено в 07:50
Театры
Умер худрук кукольного Театра сказки в Петербурге Игорь Игнатьев
Художественный руководитель санкт-петербургского Кукольного театра сказки, заслуженный деятель искусств России Игорь Игнатьев умер в возрасте 68 лет.
Обновлено в 10:39
Путешествия
В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено в 09:09
Экономика
Телекомпания CBS и медиахолдинг Viacom объявили о слиянии
Американская телекомпания CBS Corp и медиахолдинг Viacom объявили о повторном слиянии спустя 14 лет после разделения.
Обновлено вчера в 15:17
Экономика
Рынок труда в России потерял почти 500 тысяч предпенсионеров
Центральный банк России сообщил о потере на рынке труда почти 500 тысяч людей предпенсионного возраста. Об этом пишет газета «Известия».
Обновлено в 04:43
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38