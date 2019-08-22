Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионовРБК вчера в 17:04

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Судил игру испанский арбитр Карлос дель Серро. Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре.
Читать в источнике
Комментировать36

Подробнее о событии

Ранджелович: надеюсь, «Олимпиакос» выиграет и в России

Чемпионатвчера в 23:51

Ранджелович о 4:0 с «Краснодаром»: «Надеюсь, выиграем и в России»

Sports.ruвчера в 21:40

«Краснодар» разгромно уступил в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов

Советский спортвчера в 16:53

Форвард «Олимпиакоса»: «Надеюсь, выиграем у „Краснодара“ в России»

Sport24.ruвчера в 23:51

Ужас «Краснодара» в Лиге чемпионов: улетели 0:4. Не по делу, но очень жестко

Bookmaker-ratings.ruвчера в 17:21

Мы потеряли место в Лиге чемпионов: Кто из футболистов «Краснодара» в этом виноват

Евро-футбол.рувчера в 18:06

«Мы получили горький опыт, но найдем в себе силы сражаться дальше». «Краснодар» — о разгромном поражении от «Олимпиакоса»

Спорт-Экспресс01:21
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:30, Ашберн
Политика

В Госдепе сообщили о закулисной работе по «восстановлению демократии в Венесуэле»

Власти США ведут как публичную, так и закулисную работу по восстановлению демократии в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:55
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Кино

Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров

На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
Обновлено в 01:17
Происшествия

В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

Обновлено вчера в 19:21
Политика

В Британии снимут сериал о захотевшем «сделать Россию великой» Путине

Съемки пройдут в России, США, Великобритании, а также ряде европейских стран, фильм покажет, как Путин «привнес свои знания в области шпионского ремесла» в должность главы ядерной державы, сообщает телеканал.
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

Один человек погиб при пожаре на теплоходе в Петербурге

На теплоходе "Петр Чайковский" в Санкт-Петербурге произошел пожар.
Обновлено в 00:36
Политика

Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в Саратове

По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.
Обновлено вчера в 22:57
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика

Оскорбившего Путина телеведущего уволили с канала «Рустави 2»

Скандальный телеведущий Георгий Габуния, разразившийся в адрес российского президента Владимира Путина нецензурной бранью, глава информационной службы и ещё несколько ведущих сотрудников уволены из грузинской компании «Рустави 2». Об этом сообщил глава телеканала Паата Салия.
Обновлено 20 августа в 09:12
Политика

Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Общество

Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»

Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Политика

Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Культура

Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте между ними

Продюсер и композитор Игорь Крутой прокомментировал в интервью "АиФ" слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о конфликте, который произошел между ними из-за фестиваля "Новая волна".
Обновлено вчера в 19:30
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой части «Матрицы»

Актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс сыграют роли Нео и Тринити в новой части фильма «Матрица», к производству которой приступила Лана Вачовски (Лоуренс Вачовски, один из авторов оригинальных фильмов).
Обновлено вчера в 01:26
Происшествия

СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян

Обновлено вчера в 05:37
Футбол

«Спортинг» предложил «Реалу» Бруну Фернандеша за 70 млн евро

«Спортинг» намерен продать полузащитника Бруну Фернандеша и выручить 70 миллионов евро.
Обновлено вчера в 18:07
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Наука

Карта мозга показала различие между чтением и прослушиванием книг

Используя функциональную МРТ, исследователи визуализировали мозги людей во время прослушивания и чтения одних и тех же текстов и сравнили их.
Обновлено 20 августа в 01:55
Интернет

Мультимедиагиды появятся в трех музеях Татарстана

Технологии дополненной реальности внедрят в трех музеях Татарстана — Национальном музее РТ, в Музее изобразительного искусства и Музее исламской культуры.
Обновлено вчера в 07:35
Шоу-бизнес

Квентин Тарантино впервые станет отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено вчера в 21:55
Космос

Первыми из «Ноева ковчега» в космос отправятся микробы

Для исследования будут использоваться мощности проекта «Ноев ковчег», поскольку за пять лет работы национальный банк-депозитарий живых систем собрал большую коллекцию живых организмов.
Обновлено вчера в 08:58
Музыка

Spotify завесил небоскреб в Нью-Йорке в поддержку альбома Тейлор Свифт

Тейлор Свифт и стриминговый сервис Spotify запустили кампанию по продвижению предстоящего седьмого альбома певицы "Lover", релиз которого назначен на 23 августа.
Обновлено вчера в 11:34
Экономика

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

За неделю с 13 по 19 августа потребительские цены снизились на 0,1%, сообщает Росстат.
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Трамп отложил встречу с премьером Дании после её слов о Гренландии

Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за её нежелания обсуждать продажу Гренландии.
Обновлено вчера в 01:25
Общество

Челябинцы празднуют 350-летие российского флага

Несмотря на юный возраст Российской Федерации, национальному триколору исполняется аж 350 лет.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Мэр Краснодара рассказал о расследовании ночной перестрелки

Мэр Краснодара Евгений Первышов рассказал о расследовании перестрелки, которая произошла ночью 21 августа рядом с Вишняковским рынком.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия

При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы

В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное