Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в квалификации Лиги чемпионовРБК 17:04

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» завершился победой греческого клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее. Судил игру испанский арбитр Карлос дель Серро. Ответный матч пройдет 27 августа в Краснодаре.
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