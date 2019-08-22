Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионовКоммерсантъ 16:56
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион Караискакис
|26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
|30′
|59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
|75′
Лазар Ранджелович
|78′
Лазар Ранджелович
|85′
Василис Торосидис
|85′
Лазар Ранджелович
|86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
|87′
Даниэл Поденсе
|89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
|90′+2′
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
4
Камара
8
дос Сантос
97
Ранджелович
2 ×
9
Герреро
35
Торосидис
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Футболисты российского «Краснодара» проиграли греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда play-off Лиги чемпионов (ЛЧ). Прошедшая в Пирее встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Мигель Анхель Герреро (30), Лазар Ранджелович (78, 85), Даниэль Поденсе (89).
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