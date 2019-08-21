Футбол

«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионовКоммерсантъ 16:56

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Футболисты российского «Краснодара» проиграли греческому «Олимпиакосу» в первом матче раунда play-off Лиги чемпионов (ЛЧ). Прошедшая в Пирее встреча завершилась со счетом 4:0. Голы забили Мигель Анхель Герреро (30), Лазар Ранджелович (78, 85), Даниэль Поденсе (89).
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