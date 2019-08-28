Футбол

Вести.RuВести.Ru«Олимпиакос» отправил «Краснодар» в Лигу Европы

Краснодар — Олимпиакос
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион «Краснодар»
Даниил Уткин
10′
11′
Юссеф Эль-Араби
Дмитрий Стоцкий
25′
Магомед Сулейманов
Юнес Намли
32′
48′
Юссеф Эль-Араби
Сергей Петров
Дмитрий Скопинцев
56′
65′
Рубен Семеду
Папе Абу Сиссе
Даниил Уткин
Иван Игнатьев
67′
Юнес Намли
70′
73′
Юссеф Эль-Араби
Хиляль Судани Эль-Араби
Кристоффер Ольссон
75′
Урош Спаич
76′
83′
Даниэл Поденсе
Мохамед Камара
Подопечным Сергея Матвеева предстояла сложнейшая задача для того, чтобы впервые в своей истории пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, а именно отыграть четыре мяча после поражения в Пирее со счетом 0:4. И ответный матч "быки" начали с места в карьер – уже на десятой минуте полузащитник Даниил Уткин поразил ворота греков и дал надежду битком заполненному стадиону в Краснодаре.
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