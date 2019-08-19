Футбол
«Олимпиакос» и «Краснодар» рассудят испанцыЕвро-футбол.ру 07:06
Лига чемпионов, Плей-офф
Стадион Караискакис
Первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром" обслужит испанская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УЕФА. Главным арбитром назначен Карлос дель Серро. Помогать ему на линиях будут Хуан Юсте и Роберто Алонсо.
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