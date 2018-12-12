Пресс-служба "Милана" опубликовала заявку на матч группового этапа Лиги Европы против "Олимпиакоса". В список попали следующие футболисты: Ан.

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Футбол Футбол Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.

Футбол Футбол Славия (Прага) — Зенит 2:0 "Славия" и "Зенит" огласили стартовые составы на матч шестого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает "Советский спорт".

Футбол Футбол Зе Луиш: «Большой босс запретил нам общаться с прессой» Нападающий «Спартака» Зе Луиш сообщил о запрете футболистам со стороны руководства давать интервью.

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Футбол Футбол Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.

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Футбол Футбол Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

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Футбол Футбол Джорджо Кьеллини: «В штрафной лучше Икарди играет только Роналду» Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини заявил, что нападающий "Интера" Мауро Икарди является одним из лучших игроков штрафной.

Футбол Футбол Лионель Месси может перейти в «Интер»

Футбол Футбол Азар может стать игроком «Баварии» В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.