Футбол

Олимпиакос — Милан 3:1
Soccer.ru
вчера в 07:23

Олимпиакос — Милан
3 – 1
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион Караискакис
13′
Хакан Чалханоглу
Леонардо Куртис
41′
43′
Тьемуэ Бакайоко
Папе Абу Сиссе
44′
54′
Хосе Мануэль Рейна
Папе Абу Сиссе
60′
Иоаннис Фетфацидис
Бибрас Натхо
69′
Кристиан Сапата
70′
71′
Кристиан Сапата
Мохамед Камара
73′
78′
Патрик Кутроне
Диего Лаксальт
Мохамед Камара
Василис Торосидис
79′
80′
Иньяцио Абате
Костас Фортунис
81′
85′
Рикардо Родригес
Ален Халилович
Даниэл Поденсе
Андреас Бухалакис
85′
Мигель Анхель Герреро
90′
Пресс-служба "Милана" опубликовала заявку на матч группового этапа Лиги Европы против "Олимпиакоса". В список попали следующие футболисты: Ан.
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