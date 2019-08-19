Футбол

«Олимпиакос» — «Краснодар»: выстоят ли «быки»?Все про Спорт ру вчера в 03:53

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Оба домашних матча в нынешней Лиге Чемпионов «Олимпиакос» выиграл всухую, но способен ли «Краснодар» 21 августа сотворить сенсацию – узнаете из нашего прогноза.
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«Тотальный футбол». Выпуск от 19.08.2019

Матч ТВвчера в 17:32

«Олимпиакос» - «Краснодар». Прогноз Максима Калиниченко

Все про Спорт рувчера в 04:33
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
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Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты

Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
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«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин

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Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
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Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»

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«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям

Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
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Абоненты МТС массово пожаловались на сбой

Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
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Пожар произошел в здании кинотеатра «Аврора» в Петербурге

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