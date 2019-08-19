Футбол
«Олимпиакос» — «Краснодар»: выстоят ли «быки»?Все про Спорт ру вчера в 03:53
Оба домашних матча в нынешней Лиге Чемпионов «Олимпиакос» выиграл всухую, но способен ли «Краснодар» 21 августа сотворить сенсацию – узнаете из нашего прогноза.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 21:31, Ашберн
Происшествия
Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию
Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.
Обновлено в 15:58
Экономика
Составлен рейтинг отраслей с самыми высокими зарплатами за июнь
Росстат составил рейтинг отраслей с самыми высокими среднемесячными зарплатами за июнь этого года.
Обновлено в 20:21
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Кино
Умерла актриса Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла 20 августа на 80-м году жизни, сообщается во вторник на сайте Московского драматического театра им. М. Н. Ермоловой.
Обновлено в 14:20
Игры
Yakuza 3 выйдет на PS4 сегодня, а 4 и 5 — 29 октября и 11 февраля
Даты релиза в «Сторе»: Yakuza 3 — сегодня Yakuza 4 — 29 октября Yakuza 5 — 11 февраля Вдобавок продюсер франшизы Дайсукэ Сато заявил, что SEGA рассматривает возможность выпустить Yakuza Ishin в США и Европе, но пока не уверена, придётся ли по душе западной аудитории сеттинг.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие
США провели испытания запрещенной ДРСМД ракеты
Ранее стало известно, что после выход из ДРСМД, США решили приступить к разработке ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении.
Обновлено вчера в 12:48
Происшествия
Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции
В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.
Обновлено в 16:19
Гаджеты
Четверть россиян по-прежнему предпочитают кнопочные телефоны
Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, в среднем такой телефон стоит 700 рублей, а цены на смартфоны начинаются примерно от 2 тыс. рублей.
Обновлено в 06:53
Кино
Объявлено название нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено в 13:09
Технологии
Bloomberg: глава Huawei требует от сотрудников новые проекты
Глава Huawei Рен Женфей фактически ввел в своей компании военное положение - во внутреннем письме к своим сотрудникам он заявил о том, что настал момент истины, и призвал всех мобилизовать свои усилия для разработки новых проектов.
Обновлено в 09:19
Транспорт
«Аэрофлот» перевел свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин
Крупнейший российский авиаперевозчик - "Аэрофлот" - перевел со вторника все свои саратовские рейсы в новый аэропорт Гагарин, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
Обновлено в 03:54
Политика
Трамп поддерживает возвращение России в G8
Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу семи ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8.
Обновлено в 14:52
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено вчера в 05:35
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено в 20:00
Политика
Кравчук рассказал о роли США в лишении Украины ядерного оружия
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал о том, что Киев отказался от ядерного оружия под угрозой санкций США.
Обновлено в 21:16
Наука
Тропические циклоны сделали паучьи колонии агрессивнее
Обновлено в 06:11
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Рэмбо: Последняя кровь»
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
В Британии заявили об участии России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 03:07
Политика
Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии
Президент США Дональд Трамп заявил, что отменяет встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Обновлено в 20:48
Происшествия
«Ъ»: СК подтвердил факты домогательств со стороны Хачатуряна к дочерям
Следственный комитет России подтвердил факты сексуальных домогательств со стороны бизнесмена Михаила Хачатуряна в отношении своих дочерей, которых обвиняют в его убийстве, но отказал в возбуждении уголовного дела по этому факту в связи со смертью предпринимателя.
Обновлено в 17:38
Технологии
Абоненты МТС массово пожаловались на сбой
Пользователи МТС пожаловались на массовый сбой. Абоненты сотового оператора МТС начали жаловаться на сбой в работе.
Обновлено в 07:47
Экономика
Банковские карты предложили блокировать при подозрительных операциях
Банки могут заблокировать карту на 30 дней, если возник риск подозрительных операций. Причем владелец карты предупрежден не будет.
Обновлено в 01:26
Кино
Новые фильмы о Человеке-пауке выйдут без участия Marvel
Глава студии Marvel Кевин Файги в будущем не будет продюсировать новые проекты с участием популярного супергероя.
Обновлено в 18:09
Футбол
Бывший администратор «Германштадта» покинул клуб и удалил все клубные аккаунты
Бывший администратор румынского клуба «Германштадт» удалил все аккаунты команды в социальных сетях после того, как покинул клуб, информирует журналист Эмануэл Рошу.
Обновлено в 17:05
Армия и оружие
Две станции мониторинга радиации возобновили работу в России
В России после сбоя начали работать две станции мониторинга радиоактивных частиц в атмосфере, сообщил исполнительный секретарь комиссии Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Ласина Зербо.
Обновлено в 09:08
Политика
Оскорбившего Путина ведущего уволили с «Рустави 2»
С грузинского телеканала "Рустави 2" был уволен ведущий Георгий Габуния, который в прямом эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 11:05