Оба домашних матча в нынешней Лиге Чемпионов «Олимпиакос» выиграл всухую, но способен ли «Краснодар» 21 августа сотворить сенсацию – узнаете из нашего прогноза.

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Происшествия Пострадавшую в Турции девочку из Петербурга могут перевезти в Россию Родителям 12-летней россиянки, которая находится в критическом состоянии после инцидента в бассейне отеля в турецком Бодруме, порекомендовали обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать ее на родину.

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Игры Yakuza 3 выйдет на PS4 сегодня, а 4 и 5 — 29 октября и 11 февраля Даты релиза в «Сторе»: Yakuza 3 — сегодня Yakuza 4 — 29 октября Yakuza 5 — 11 февраля Вдобавок продюсер франшизы Дайсукэ Сато заявил, что SEGA рассматривает возможность выпустить Yakuza Ishin в США и Европе, но пока не уверена, придётся ли по душе западной аудитории сеттинг.

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Происшествия Медведь в Канаде загрыз композитора из Франции В Канаде медведь загрыз французского композитора Жюльена Готье, который путешествовал по Юкону в рамках культурного проекта.

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