Футбол
Олимпиакос — Краснодар 4:0RT на русском вчера в 16:53
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
|26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
|30′
|59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
|69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
|75′
Лазар Ранджелович
|78′
Лазар Ранджелович
|85′
Василис Торосидис
|85′
Лазар Ранджелович
|86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
|87′
Даниэл Поденсе
|89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
|90′+2′
Олимпиакос
Расстановка 4‑3‑3
1
Са
14
Элабделлауи
20
Мерья
3
Семеду
21
Цимикас
5
Бухалакис
4
Камара
8
дос Сантос
97
Ранджелович
2 ×
9
Герреро
35
Торосидис
39
Сафонов
98
Петров
5
Спаич
3
Фьоулюсон
6
Рамирес
14
Ольссон
77
Камболов
52
Вильена
10
Вандерсон
17
Игнатьев
93
Сулейманов
Краснодар
Расстановка 4‑3‑3
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Афинах на стадионе «Караискакис», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика
Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы
На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Общество
Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»
Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Культура
Культурная программа WorldSkills Kazan 2019: от инсталляционного шоу до древа жизни
Обновлено в 04:08
Происшествия
В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Наука
Ученые предложили применять борщевик в аккумуляторах
В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС предложили обратить вредный сорняк борщевик на пользу и применять его в аккумуляторах, сообщают «Известия».
Обновлено в 00:57
Происшествия
По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Обновлено в 03:18
Футбол
«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в «Интер», сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:12
Политика
Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Кино
Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel
Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны
Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика
Россияне стали чаще покупать еду в кредит
Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Происшествия
На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании
В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42
Авто
Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей
Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.
Обновлено вчера в 11:13
Игры
Сотрудник Codemasters рассказал о странном новом устройстве Sony
Пользователь Twitter Мэттью Стотт, который предположительно является сотрудником студии Codemasters, подтвердил информацию о том, что странное устройство Sony, изображения которого попали в сеть, в действительности является девкитом (инструментом для разработчиков) на базе PlayStation 5. Об этом 21 августа сообщил портал IGN.
Обновлено в 04:12
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика
Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России
Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Обновлено в 04:18
Общество
Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
Обновлено в 01:05
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика
Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive
В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд
У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия
В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа
В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Пентагон разорвал контракт с Boeing на создание перехватчиков МБР
В Пентагоне объяснили, что разрыв контракта с компанией Boeing произошел в связи с тем, что она провалила порученную ей задачу.
Обновлено в 03:27
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму
"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Общество
В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16