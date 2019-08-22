Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0RT на русском вчера в 16:53

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, вчера
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Российский футбольный клуб «Краснодар» потерпел поражение от греческого «Олимпиакоса» в первом матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Афинах на стадионе «Караискакис», завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев поля.
Читать в источнике
Комментировать45

Подробнее о событии

Гиоргос Масурас: Большую часть времени справлялись с контратаками «Краснодара»

Советский спорт02:55

Вероятность выхода «Краснодара» в группу ЛЧ снизилась в 10 раз

Legalbet03:24

«Мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше». «Краснодар» — после поражения от «Олимпиакоса»

Матч ТВ01:16

«Краснодар» — о поражении от «Олимпиакоса»: «Мы обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»

Sport24.ru03:20

«Краснодар» про 0:4 от «Олимпиакоса»: «Мы получили этот горький опыт, но обязательно найдем в себе силы сражаться дальше»

Sports.ru03:57

«Краснодар»: получили горький опыт, но обязательно найдём силы сражаться дальше

Чемпионат02:44

«Олимпиакос» застал русских врасплох". Реакция греческих СМИ на провал «Краснодара»

Спорт-Экспресс03:35
Показать все источники
Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 04:31, Ашберн
Политика

Путин заявил, что Россия не рвется в Совет Европы

На пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё глава российского государства пояснил, что Москва не рвется в Совет Европы, если ее там не желают видеть, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:50
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Культура

Культурная программа WorldSkills Kazan 2019: от инсталляционного шоу до древа жизни

Обновлено в 04:08
Происшествия

В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку

Обновлено вчера в 17:03
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Наука

Ученые предложили применять борщевик в аккумуляторах

В Национальном исследовательском технологическом университете МИСиС предложили обратить вредный сорняк борщевик на пользу и применять его в аккумуляторах, сообщают «Известия».
Обновлено в 00:57
Происшествия

По факту стрельбы в Ульяновске возбуждено уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.
Обновлено в 03:18
Футбол

«МЮ» заплатит 36 млн фунтов Санчесу, если он перейдет в «Интер»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может получить от клуба 36 млн фунтов в случае перехода в «Интер», сообщает Daily Mail.
Обновлено в 04:12
Политика

Джонсон и Меркель выступили против возвращения РФ в G8

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступили против возвращения в России в G8.
Обновлено вчера в 16:05
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Одна из самых громких новостей минувшей ночи - помимо названия нового фильма про Джеймса Бонда и возвращения Киану Ривза в "Матрицу" - расставание Человека-паука с Киновселенной Marvel.
Обновлено вчера в 03:20
Армия и оружие

Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном

Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Экономика

Россияне стали чаще покупать еду в кредит

Люди покупают продукты в рассрочку из-за нехватки денег или соображений финансовой выгоды (некоторые карты предполагают беспроцентный период, повышенный кешбек и скидки), считает старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.
Обновлено в 03:27
Происшествия

На Алтае бывшего следователя-насильника обвинили в новом изнасиловании

В Алтайском крае объявлен в федеральный розыск бывший следователь СК Александр Сатлаев по уголовному делу об изнасиловании.
Обновлено в 03:42
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

Обновлено в 02:58
Авто

Volkswagen отзывает в России 2,5 тыс. автомобилей

Официальные дилеры компании Volkswagen проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости приехать в технический центр для бесплатной диагностики и герметизации минивэнов.
Обновлено вчера в 11:13
Игры

Сотрудник Codemasters рассказал о странном новом устройстве Sony

Пользователь Twitter Мэттью Стотт, который предположительно является сотрудником студии Codemasters, подтвердил информацию о том, что странное устройство Sony, изображения которого попали в сеть, в действительности является девкитом (инструментом для разработчиков) на базе PlayStation 5. Об этом 21 августа сообщил портал IGN.
Обновлено в 04:12
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Политика

Украинское посольство в США обратилось к лидерам G7 из-за России

Посольство Украины в США призвало лидеров стран "Большой семёрки" заставить Россию "уважать мировой порядок и вернуться к конструктивному поведению".
Обновлено в 04:18
Общество

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Обновлено в 01:05
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Экономика

Mail.Ru Group купит каршеринг YouDrive

В периметр сделки войдут каршеринг YouDrive, сервис краткосрочной аренды машин для такси YouDrive Business и платформа для передачи автомобилей в каршеринг YouDrive Pool.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Врачу, лечившему пострадавших под Северодвинском, объяснили заражение радиоактивным изотопом его поездкой в Таиланд

У врача Архангельской областной больницы, лечившего пострадавших при взрыве на полигоне под Северодвинском, нашли радиоактивный нуклид цезий-137.
Обновлено вчера в 16:55
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Происшествия

В Приамурье патологоанатом получил штраф за кражу телефона у трупа

В прокуратуре Амурской области проинформировали о штрафе в отношении сотрудника патологоанатомического отделения Белогорска, который похитил у трупа мобильный телефон.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Пентагон разорвал контракт с Boeing на создание перехватчиков МБР

В Пентагоне объяснили, что разрыв контракта с компанией Boeing произошел в связи с тем, что она провалила порученную ей задачу.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
Энергетика

«Нафтогаз» предложил украинцам летом оплатить газ на зиму

"Нафтогаз" предложил украинцам купить газ заранее по фиксированной "летней" цене для экономии зимой.
Обновлено в 03:40
Общество

В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей

Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос (есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства - министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для многодетных матерей.
Обновлено в 02:16
Как работают Яндекс.Новости?
Лига Европы УЕФАБольше новостей по теме
Главное