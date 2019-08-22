Футбол

Олимпиакос — Краснодар 4:0РИА Новости 16:54

Олимпиакос — Краснодар
4 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Плей-офф, сегодня
Стадион Караискакис
26′
Реми Кабелла
Кристоффер Ольссон
Мигель Анхель Герреро
30′
59′
Юнес Намли
Магомед Сулейманов
69′
Маркус Берг
Иван Игнатьев
Гиоргос Масурас
Лазар Ранджелович
75′
Лазар Ранджелович
78′
Лазар Ранджелович
85′
Василис Торосидис
85′
Лазар Ранджелович
86′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
87′
Даниэл Поденсе
89′
Даниэл Поденсе
Василис Торосидис
90′+2′
Футболисты "Краснодара" с разгромным счетом проиграли греческому "Олимпиакосу" в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Встреча в Пирее завершилась со счетом 4:0 в пользу "Олимпиакоса".
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