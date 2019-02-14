Футбол

Олимпиакос — Динамо (Киев) 2:2ProstoProSport вчера в 14:48

Олимпиакос — Динамо (Киев)
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, вчера
Стадион Караискакис
Ахмед Хассан Магуб
9′
28′
Виталий Буяльский
Мохамед Камара
32′
Жил Диаш
40′
Даниэл Поденсе
58′
Костас Фортунис
Бибрас Натхо
69′
74′
Беньямин Вербич
Даниэл Поденсе
Лазарос Христодулопулос
81′
82′
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
83′
Фран Соль
Назарий Русин
Жил Диаш
Гиоргос Масурас
86′
90′
Беньямин Вербич
90′+2′
Томаш Кендзера
Греческий «Олимпиакос» сыграл вничью с киевском «Динамо» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла на стадионе «Георгиос Караискакис» и завершилась со счетом 2:2. На 9-й минуте счет открыли хозяева усилиями Ахмеда Хассана.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Обзор матчей Лиги Европы, 14.02.19, как сыграли Лодыгин, Черышев и другие

Чемпионат00:30

Киевское «Динамо» вырвало ничью в матче с «Олимпиакосом» в 1/16 Лиги Европы

Газета.Ruвчера в 15:12

«Олимпиакос» дома не смог обыграть киевское «Динамо» в рамках 1/16 финала ЛЕ, Лодыгин остался в запасе

Матч ТВвчера в 14:55

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в Лиге Европы

Sport24.ruвчера в 14:59

«Динамо» ушло от поражения в матче с «Олимпиакосом» на 90-й минуте

Спорт-Экспрессвчера в 14:57

Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Олимпиакосом» в матче ЛЕ

РИА Новостивчера в 15:00

Португальский ниндзя из «Олимпиакоса» вонзил отравленную звездочку в ворота «Динамо» с 30 метров

Eurosport.ruвчера в 14:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7233 источника, обновлено в 04:13, Ашберн
Культура

«Первый канал» отстранил Друзя и Бера от участия в программах

«Руководство Первого канала поддерживает решение компаний-производителей об отстранении Ильи Бера и Александра Друзя от дальнейшего участия в программах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Нападение с применением кислоты произошло в метро Парижа

В результате нападения с применением кислоты в метро Парижа один человек получил тяжелые травмы, передает France Info.
Обновлено в 02:47
Происшествия

ФСБ задержала женщину-организатора ячейки ИГ в Астраханской области

Обновлено в 01:58
Происшествия

В Москве из-за сообщения о минировании эвакуировали бизнес-центр

В бизнес-центре подтвердили РБК информацию о поступивших сообщениях с угрозой минирования.
Обновлено в 02:14
Политика

Медведев подписал постановление о создании новых ТОР

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление правительства о создании в России еще 14 территорий опережающего развития.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Владелец ресторана ранен в результате массовой драки в Москве

Обновлено вчера в 17:33
Технологии

Власти Москвы создают для полиции очки с распознаванием лиц

Обновлено в 03:05
Транспорт

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД

Правительство вновь готовит ужесточение санкций за нарушение ПДД Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске.
Обновлено в 01:11
Политика

Медведев предложил создать социальный портрет бедняка

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил создать социальный портрет граждан РФ, проживающих за чертой бедности, чтобы сделать помощь им более целенаправленной.
Обновлено в 03:46
Здоровье

Министр здравоохранения РФ рассказала, когда россияне перестанут пить

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи назвала условие, при котором россияне бросят пить.
Обновлено в 02:54
Экономика

ВЭБ, Газпромбанк и Сбербанк профинансируют освоение Удокана

Консорциум в составе госкорпорации ВЭБ.РФ, Газпромбанка и Сбербанка совместно с Байкальской горной компанией (БГК, входящая в USM Holdings Алишера Усманова и партнеров) профинансирует освоение Удоканского месторождения меди в Забайкальском крае и строительство горно-металлургического комбината.
Обновлено в 03:26
Происшествия

В Башкирии женщине при переломе вместо шины примотали к ноге швабру

В Башкирии пожилую женщину с переломом шейки бедра отказались госпитализировать, а в качестве шины использовали швабру.
Обновлено вчера в 14:57
Политика

Япония может отменить визы для россиян

Как пишет газета Sankei со ссылкой на источники, гражданам России виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует свой паспорт в японском консульском учреждении.
Обновлено в 00:50
Политика

В Кремле рассказали о полученной Путиным травме

Обновлено в 03:36
Происшествия

Дом в Красноярске, где произошёл взрыв газа, должны были снести

Обновлено в 03:25
Армия и оружие

Минобороны России рассекретило документы о войне в Афганистане

Обновлено вчера в 22:15
Общество

Матери двух детей-инвалидов компенсировали покупку 11 билетов Utair

Обновлено в 03:53
Происшествия

Сообщения о минировании зданий в Бийске оказались ложными

В январе 2019 года в городах России прошла очередная волна сообщений и звонков о "минировании" административных зданий и социальных объектов — от Дальнего Востока до южных и северо-западных регионов страны.
Обновлено в 02:55
Политика

Роскомнадзор протестирует исполнение закона об устойчивости рунета

Роскомнадзор вместе с операторами связи проведет пилотные испытания по исполнению закона об устойчивости рунета в случае его принятия.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

«Победа» разрешила Лановому бесплатно летать ее рейсами до конца года

Народный артист России Василий Лановой сможет до конца 2019 года бесплатно пользоваться услугами авиакомпании «Победа».
Обновлено в 03:00
Энергетика

Козак исключил снижение цен на бензин в России

Рыночные механизмы не предполагают возможности снижения цен на бензин в России.
Обновлено вчера в 08:25
Политика

В Кремле призвали не обманываться в вопросе антироссийских санкций США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не стоит обманываться насчет "смягчения" позиций в США по санкциям в отношении России.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Таможня «Шереметьево» задержала футболиста Дмитрия Тарасова

Футболист московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов задержан сотрудниками таможни аэропорта "Шереметьево".
Обновлено в 03:14
Автоспорт

Михаэль Шумахер отметил день рождения на Мальорке

Обновлено вчера в 04:46
Политика

Пенсионер накричал на Порошенко у харьковской филармонии

Пожилой мужчина накричал на президента Украины Петра Порошенко во время его приезда в Харьков.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

На полигоне под Воронежем нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:35
Армия и оружие

Минобороны РФ планирует создать публично-правовую компанию

По информации источника, близкого к Кремлю, организована работа по выделению категории строительства объектов обороны и безопасности государства в отдельный правовой блок.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

РБК: сеть магазинов «Алые паруса» выставили на продажу

Московские розничные магазины «Алые паруса» выставлены на продажу, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:50
Хоккей

Кучеров стал первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:58
ещё по теме
Беньямин Вербич
Словенский футболист
Словенский футболист, полузащитник клуба «Динамо» и национальной сборной Словении.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Виталий Казимирович Буяльский
Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Динамо» и сборной Украины.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное