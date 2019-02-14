Футбол

Олимпиакос – Динамо Киев. Букмекеры ставят на ничьюБукмекеры.рф 06:40

Олимпиакос — Динамо (Киев)
2 – 2
Матч завершён
Лига Европы, 1/16 Финала, сегодня
Стадион Караискакис
Ахмед Хассан Магуб
9′
28′
Виталий Буяльский
Мохамед Камара
32′
Жил Диаш
40′
Даниэл Поденсе
58′
Костас Фортунис
Бибрас Натхо
69′
74′
Беньямин Вербич
Даниэл Поденсе
Лазарос Христодулопулос
81′
82′
Николай Шапаренко
Денис Гармаш
83′
Фран Соль
Назарий Русин
Жил Диаш
Giorgos Masouras
86′
90′
Беньямин Вербич
90′+2′
Томаш Кендзера
Матч 1/16 финала Лиги Европы Олимпиакос – Динамо Киев состоится в четверг 14 февраля в 20:55 (МСК) на стадионе Георгиос Караискакис.
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Олимпиакос – Динамо Киев. Букмекеры ставят на ничью

Букмекеры.рф06:40

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Евро-футбол.рувчера в 18:12
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