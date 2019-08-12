Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Башакшехир».

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