Футбол

«Олимпиакос» — «Башакшехир»: прогноз Эльвина Керимова на Лигу чемпионовЧемпионат вчера в 04:00

Олимпиакос — Истанбул
2 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Квалификация, вчера
Стадион Караискакис
36′
Азубуике Окечукву
46′
Робиньо
Арда Туран
Рубен Семеду
55′
Рубен Семеду
59′
59′
Джозеф Аттама
Демба Ба
62′
Гаэль Клиши
Даниэл Поденсе
Лазар Ранджелович
68′
Омар Элабделлауи
71′
75′
Энцо Кривелли
Фредрик Гульдбрандсен
Матье Вальбуэна
78′
Матье Вальбуэна
Мохамед Камара
82′
Гильерме дос Сантос
Леонардо Куртис
89′
Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на 2-й матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2019/20 «Олимпиакос» — «Башакшехир».
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