Футбол

Кубок России, 1/4 финала, Спартак - Урал, прямая текстовая онлайн трансляция
Sport.ru
10:44

Спартак — Урал
1 – 0
2-й тайм
Кубок России, Четвертьфинал
Москва, Стадион «Спартак»
13′
Юрий Бавин
Илья Кутепов
21′
Дмитрий Комбаров
40′
Софьян Ханни
48′
53′
Андрей Егорычев
Сегодня, 5 декабря, состоятся сразу три матча четвертьфинала Кубка России по футболу. В Москве "Спартак" будет принимать "Урал". Со стадии четвертьфинала команды проводят по два матча: домашний и гостевой.
Sport.ru10:44

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Кубок России, 1/4 финала, Спартак - Урал, прямая текстовая онлайн трансляция

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Олимп Кубок России. 1/4 финала. «Спартак» принимает «Урал», «Локомотив» против «Рубина», «Краснодар» – «Ростов»

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Кубок России. «Спартак» примет «Урал», «Локо» встретится с «Рубином», а «Краснодар» сыграет с «Ростовом»

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