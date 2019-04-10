Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналисткаИзвестия вчера в 19:15

Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую телеведущую Ольгу Скабееву. Свое обращение она опубликовала на странице в социальной сети Facebook. Соколова предложила организовать дебаты онлайн и заявила, что дает 24 часа на раздумья.
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Украинская журналистка Соколова вызвала телеведущую Скабееву на дебаты и дала сутки на размышления

Народные новостивчера в 16:35

Украинская журналистка вызвала ведущую Скабееву на батл

URA.Ruвчера в 12:42

Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву

RT на русскомвчера в 11:33

Украинская журналистка вызывала Скабееву на дебаты

Газета.Ruвчера в 11:43

Украинская телеведущая бросила Скабеевой вызов

News.ruвчера в 11:42

Украинская журналистка вызвала Скабееву на дебаты, дав ей сутки на размышление

ФАНвчера в 12:32

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Взгляд.рувчера в 11:03
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Музыка

Ольга Бузова поддержала Сергея Лазарева после критики в Сети

Обновлено вчера в 13:17
Происшествия

Следствие по «делу Baring Vostok» продлили до августа

Срок следствия по "делу Baring Vostok" о хищении у банка "Восточный" продлен еще на четыре месяца, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено вчера в 17:34
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

Вступившегося за девушку уральца отправят в колонию

Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире

Обновлено вчера в 08:55
Политика

Саммит ЕС согласовал новую отсрочку Brexit

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС источник на полях саммита ЕС, лидеры 27 стран - членов Евросоюза предварительно согласовали новую отсрочку Brexit до 31 октября, однако окончательное решение будет принято после переговоров с Мэй.
Обновлено вчера в 19:10
Политика

Пенс попытался прогнать постпреда Венесуэлы из ООН

Американский вице-президент Майкл Пенс предложил постоянному представителю Венесуэлы Самуэлю Монкаде покинуть заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Венесуэле.
Обновлено вчера в 18:23
Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Кино

Соколиный Глаз получит сольный сериал

Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя произошел пожар

Обновлено вчера в 23:46
Авто

Subaru анонсировала новый Outback на тизере

Автобренд Subaru показал первое изображение модели Subaru Outback следующего поколения, чей дебют запланирован в рамках автосалона в Нью-Йорке через неделю.
Обновлено вчера в 12:12
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено вчера в 09:47
Футбол

Роналду забил 125-й гол в Лиге чемпионов

Примечательно, что первый гол в Лиге чемпионов Роналду забил ровно 12 лет назад — 10 апреля 2007 года, выступая за «Манчестер Юнайтед».
Обновлено вчера в 16:35
Общество

На жилом доме в центре Новосибирска появились огромные трещины

Многочисленные трещины образовались на фасаде жилого многоквартирного дома, расположенного по улице Советской в центре города.
Обновлено вчера в 09:00
Наука

На рассекреченных снимках шпионов U2 нашли следы древних цивилизаций

Ученые из США изучили рассекреченные снимки, сделанные в 1950-1960-е годы самолетами-шпионами U2 в Европе, на Ближнем Востоке, а также в Центральной и Восточной Азии, и обнаружили на них следы древних цивилизаций.
Обновлено вчера в 05:30
Происшествия

ИГИЛ взяло ответственность за взрыв в подмосковной Коломне

Как сообщает Telegram-канал Directorate 4, группировка ИГ (запрещена в РФ) опубликовала заявление о своей причастности к взрыву в Московской области, который произошел 8 апреля.
Обновлено вчера в 19:43
Происшествия

Суд арестовал счета и имущество экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на банковские счета и имущества бывшего министра Открытого правительства Миахила Абызова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено вчера в 11:50
Здоровье

Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака

Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 15:32
Политика

Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна пережила попытку государственного переворота после решения начать расследование о возможном сговоре его предвыборного штаба с Россией.
Обновлено вчера в 12:11
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» применил «Калибры» на учениях

Экипаж российского фрегата «Адмирал Григорович» Черноморского флота принял участие в специальных манёврах во время контрольной проверки после зимнего периода подготовки.
Обновлено вчера в 08:25
Футбол

Смоллинг разбил Месси нос, судья не назначил даже штрафного

Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Грузовой поезд врезался в жилое здание в Китае

В вагонах находилась алюминиевая руда. Железнодорожный состав сошел с рельсов и врезался в жилое строение. О пострадавших ТАСС не сообщает.
Обновлено вчера в 20:33
Технологии

Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

Обновлено вчера в 23:11
Общество

Жителей Подмосковья предупредили о тумане

Туман с ухудшением видимости ожидается ночью и утром 11 апреля в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Обновлено вчера в 20:41
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено вчера в 06:28
Общество

Москвичи потребовали убрать граффити с погибшим другом Тимати

Жители Москвы потребовали наказать рэпера Тимати из-за нарисованных на историческом здании в центре Москвы граффити с изображением его друга, музыканта Ратмира Шишкова, погибшего в 2007 году.
Обновлено вчера в 12:16
Наука

Белок может сигнализировать о проблемах с печенью

Исследователи выяснили, что белок, задействованный в работе печени, может сигнализировать о проблемах жизненно важного органа еще на самой ранней стадии.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Уголовное дело заведено на выбросившую кошку из окна женщину

В Саратове завели уголовное дело на 47-летнюю женщину за то, что она выбросила кошку из окна седьмого этажа.
Обновлено вчера в 14:55
Общество

Гороскоп на 11 апреля: Водолеев ждет неорганизованный день, а Раки построят планы на будущее

Большую часть дня Водолей посвятит тем делам, которые просто первыми попались ему на глаза или же чем-то его заинтересовали.
Обновлено вчера в 11:18
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно с Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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