Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналисткаИзвестия вчера в 19:15
Украинская журналистка Янина Соколова вызвала на дебаты российскую телеведущую Ольгу Скабееву. Свое обращение она опубликовала на странице в социальной сети Facebook. Соколова предложила организовать дебаты онлайн и заявила, что дает 24 часа на раздумья.
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Украинская журналистка Соколова вызвала телеведущую Скабееву на дебаты и дала сутки на размышления
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