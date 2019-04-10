Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналисткаREGNUM 17:43

Соколова записала соответствующее видеообращение и выложила его в Facebook. Украинская журналистка обратилась к Скабеевой с предложением устроить «дебаты онлайн или устроим телемост», «раз уж» Скабеева «во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам». Соколова дала коллеге время подумать — сутки.
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Обещавшая «поджечь вату» украинская журналистка вызвала на «батл» Скабееву

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RT на русском11:33

Украинская журналистка вызвала ведущую Скабееву на батл

URA.Ru12:42

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Газета.Ru11:43

Украинская телеведущая бросила Скабеевой вызов

News.ru11:42

Украинская журналистка вызвала Скабееву на «баттл»

Lenta.ru14:01

Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву

Взгляд.ру11:03
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
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В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
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Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
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Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
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В администрации Дербентского района проходят обыски

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