Политика
Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналисткаREGNUM 17:43
Соколова записала соответствующее видеообращение и выложила его в Facebook. Украинская журналистка обратилась к Скабеевой с предложением устроить «дебаты онлайн или устроим телемост», «раз уж» Скабеева «во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам». Соколова дала коллеге время подумать — сутки.
Читать в источнике
Оценить52
Подробнее о событии
Показать все источники
Обещавшая «поджечь вату» украинская журналистка вызвала на «батл» Скабееву
Московский Комсомолец14:23
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:27, Ашберн
Происшествия
В Ингушетии полицейские застрелили напавшего на людей медведя
Сотрудники полиции в Ингушетии застрелили медведя, который сбежал из вольера в городском парке и напал на двух местных жителей, сообщает региональное МВД.
Обновлено в 15:07
Интернет
Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов
Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Путешествия
Федор Конюхов снова попал в шторм
Российский путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветное одиночное плавание на весельной лодке, во второй раз попал в шторм в Тихом океане, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Почему следствие просит отправить Калви под домашний арест
Следственный комитет РФ попросил суд перевести под домашний арест американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 08:39
Здоровье
Ночное потоотделение назвали характерным симптомом рака
Медики уверены, что сильное потоотделение во время ночного сна является веским поводом обратиться к врачу, так как это может быть первым симптомом развития онкологического заболевания.
Обновлено в 15:32
Авто
Новый центр грузовой техники Mercedes-Benz
Открылся 51-й центр по продажам и обслуживанию грузовой техники Mercedes-Benz На территории дилерского центра площадью 2,4 гектара находятся главное здание с кафе и комфортным помещением для отдыха водителей, а также зоны диагностики и ремонта автомобилей.
Обновлено в 10:27
Общество
Власти Швейцарии предложили отказаться от стратегических запасов кофе
Швейцарское федеральное управление по национальному экономическому снабжению (FONES) предложило исключить кофе из стратегических резервов, сообщается на сайте правительства страны.
Обновлено в 16:57
Игры
Albion Online стала условно-бесплатной
Студия Sandbox Interactive, как и обещала, сделала бесплатной свою онлайновую ролевую игру Albion Online.
Обновлено в 16:07
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Футбол
Экс-игрок «Барселоны» рассказал о конфликте с Гвардиолой из-за Месси
По информации beIN SPORTS, у камерунского нападающего и испанского специалиста был разный взгляд на то, кто должен быть ключевым атакующим игроком.
Обновлено в 17:48
Политика
В Петербурге появилось новое «надгробие» с Путиным
Напомним, что суд в Петербурге арестовал на 9 суток жителя города, который несколько дней назад установил "надгробие" Путина возле Исаакиевского собора без какого-либо согласования.
Обновлено в 11:22
Политика
Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.
Обновлено в 15:00
Технологии
Названы сроки старта серийного производства новейшего вертолета VRT500
Серийное производство российского вертолета VRT500 будет налажено в 2021 году. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».
Обновлено в 13:35
Политика
Более 230 детей погибли в лагере аль-Холь в Сирии
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к домашним родам
В самое ближайшее время герцогиня Сассекская подарит наследника своему мужу, принцу Гарри.
Обновлено в 12:00
Общество
Мосгорнаследие потребовало удалить граффити с портретом друга Тимати
Граффити на доме в Подсосенском переулке в Москве должно быть удалено до 15 мая, заявили в Мосгорнаследии, передаёт 10 апреля ТАСС.
Обновлено в 10:36
Авто
Subaru анонсировала новый Outback
Компания Subaru анонсировала премьеру нового поколения универсала Outback, который покажут в апреле 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено в 11:11
Общество
В Москве запустят салют в честь 75-летия освобождения Одессы
В Москве будет проведено 17 праздничных салютов, посвящённых 75-летию освобождения советских городов-героев и столиц европейских государств от фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:44
Наука
Половина альпийских ледников растает к 2050 году
Обновлено в 04:40
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Близ берегов Японии найдены обломки истребителя F-35A
Как сообщает телеканал NHK, в ходе поисково-спасательной операции у берегов Японии обнаружены обломки пропавшего накануне истребителя-бомбардировщика F-35A Сил самообороны страны.
Обновлено вчера в 19:14
Футбол
«Барселона» обыграла «Манчестер Юнайтед» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанской «Барселоны» победили английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:01
Здоровье
Der Spiegel (Германия): «Если ваш ребенок умрет, вам придется жить с чувством своей вины» (Der Spiegel)
Шпигель: Типичный человек, скептически относящийся к прививкам, согласно стереотипу, имеет высшее образование и живет в крупном городе.
Обновлено в 18:15
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено в 13:01
Музыка
Гребенщиков: «Россия гниет, но я не вижу в этом ничего печального»
На вопрос, что из русской музыки музыкант слушал в последнее время, Гребенщиков затруднился ответить, но назвал группу Tequilajazzz.
Обновлено в 09:23
Экономика
Ресторан «Прага» приобрел совладелец Черемушкинского рынка
В середине 1990-х годов мэрия Москвы продала "Прагу" группе АСТ семьи бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.
Обновлено в 13:14
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Происшествия
В администрации Дербентского района проходят обыски
Силовики проводят обыски в администрации Дербентского района Дагестана, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
Обновлено в 03:51
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Обновлено в 12:46