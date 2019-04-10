Политика

Ольгу Скабееву вызвала на дебаты украинская журналисткаREGNUM 17:43

Соколова записала соответствующее видеообращение и выложила его в Facebook. Украинская журналистка обратилась к Скабеевой с предложением устроить «дебаты онлайн или устроим телемост», «раз уж» Скабеева «во всеуслышание заявила о своей любви к дебатам». Соколова дала коллеге время подумать — сутки.
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