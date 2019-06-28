Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru вчера в 09:39

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Темникова VS Серябкина: из-за чего поссорились певицы?

StarHit.ru01:00

Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной: «Я семейный человек»

Московский Комсомолецвчера в 11:31

«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной

Актуальные Новостивчера в 12:40

Максим Фадеев отказался комментировать слухи о романе с Ольгой Серябкиной

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Максим Фадеев пожаловался на диабет после откровений Темниковой

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«Мы жили вместе»: Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

Дни.рувчера в 10:26

Максим Фадеев ответил на вопросы о сексе с Ольгой Серябкиной

Paparazzi.ruвчера в 09:02
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Происшествия

На станции Сходня украли полтора километра кабеля

Обновлено вчера в 05:37
Политика

Встреча Путина и Трампа в Осаке завершилась

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись полтора часа.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия

Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области

Шестикилометровый участок федеральной трассы Р255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Политика

Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ

Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Происшествия

В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире

В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Происшествия

На Сергея Петрова завели уголовное дело

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 13:20
Наука

Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила

Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика

Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

Обновлено вчера в 19:01
Футбол

Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде

В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства

Обновлено вчера в 18:50
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия

«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка

Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
Обновлено вчера в 15:02
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Музыка

Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки

Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Культура

Олег Меньшиков вручил театральные премии

Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске

Обновлено вчера в 13:51
Футбол

Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Общество

С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому

С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Армия и оружие

Военный форум по-немецки: Министр обороны и «имперские штурмовики»

В представлении пришлось поучаствовать и министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которая оказалась в "тёплой" компании Дарта Вейдера и "имперских штурмовиков".
Обновлено в 01:47
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Политика

Трамп: на переговорах с Путиным многое достигнуто в сфере торговли

Обновлено в 01:51
Армия и оружие

Россия представила миру уникальный боевой катер

Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено вчера в 06:33
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе

Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы

Обновлено вчера в 14:07
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45
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Елена Темникова
Российская исполнительница
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звёзд», в рамках которого выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». После завершения проекта начала сотрудничество с наставником шоу Максимом Фадеевым.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен и поэтесса. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
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