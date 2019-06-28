Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru вчера в 09:39
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной: «Я семейный человек»
Московский Комсомолецвчера в 11:31
«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной
Актуальные Новостивчера в 12:40
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 02:03, Вашингтон
Происшествия
На станции Сходня украли полтора километра кабеля
Обновлено вчера в 05:37
Политика
Встреча Путина и Трампа в Осаке завершилась
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 в японской Осаке завершилась, продлившись полтора часа.
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Происшествия
Федеральную трассу «Сибирь» затопило в Иркутской области
Шестикилометровый участок федеральной трассы Р255 «Сибирь» затоплен в Тулуне Иркутской области в результате паводка.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
Саммит G20 завершился в Осаке, итоги подведет Синдзо Абэ
Итоги двухдневных переговоров в скором времени подведет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он выступит на специальной пресс-конференции.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Коврове более десяти человек пострадали из-за хлопка газа в квартире
В Коврове (Владимирская область) мужчина погиб после хлопка газа в жилом доме, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК).
Обновлено в 00:46
Происшествия
На Сергея Петрова завели уголовное дело
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении основателя ГК «Рольф» Сергея Петрова и ряда ее руководителей.
Обновлено 27 июня в 09:54
Политика
Кадыров разделил мнение Путина про предателей
Предательство является худшим из всех низких поступков - так глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал слова президента России Владимира Путина, прокомментировавшего ранее дело с отравлением экс-полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 13:20
Наука
Найдены останки охотившегося на динозавров крокодила
Учеными-палеонтологами обнаружен новый вид древних пресмыкающихся, окаменевшие останки которого были найдены в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж на территории Нового Южного Уэльса в Австралии.
Обновлено вчера в 04:54
Политика
Песков рассказал о реанимации «нормандского формата»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке возможной встречи лидеров в «нормандском формате».
Обновлено в 00:42
Политика
Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Эриксен все ближе к переходу в «Реал», игрок ищет жилье в Мадриде
В прошлом сезоне Эриксен провел за «Тоттенхэм» 35 матчей в АПЛ и забил 8 голов.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев умилил Сеть фотографией из детства
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 15:46
Происшествия
«Почта России» заявила о краже у курьера пакета с картами Сбербанка
Неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы «Почты России», сообщили РБК в пресс-службе «Почты России».
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено вчера в 18:19
Музыка
Концерт рэпера ЛСП на фестивале в Екатеринбурге отменили из-за давки
Концерт одного из хедлайнеров музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, рэп-музыканта ЛСП, пришлось отменить из-за давки, произошедшей на площадке перед сценой.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 05:16
Гаджеты
Apple переводит производство Mac Pro в Китай
Стоимость одного компьютера Mac Pro составляет $6 тыс. Ранее компьютеры производились в США, на заводе Apple в Остине, штат Техас.
Обновлено вчера в 12:54
Культура
Олег Меньшиков вручил театральные премии
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова госпитализировали перед концертом в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:51
Футбол
Защитник Хуммельс официально стал игроком дортмундской «Боруссии»
Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе в команду защитника «Баварии» Матса Хуммельса.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Общество
С 1 июля пенсии начнут рассчитывать по-новому
С 1 июля 2019 года начнется выплата пенсий по новым правилам: с учетом повышения пенсионного возраста, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 27 июня в 10:34
Армия и оружие
Военный форум по-немецки: Министр обороны и «имперские штурмовики»
В представлении пришлось поучаствовать и министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен, которая оказалась в "тёплой" компании Дарта Вейдера и "имперских штурмовиков".
Обновлено в 01:47
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено вчера в 09:26
Армия и оружие
Россия представила миру уникальный боевой катер
Первый в мире боевой катер с крылатыми ракетами Россия в скором времени планирует вывести на мировой рынок.
Обновлено вчера в 06:33
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в августе
Ожидается, что в продаже отечественный внедорожник с «автоматом» появится уже в августе текущего года.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия
«Аэрофлот» решил не отказываться от ста новых SSJ после авиакатастрофы
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Правительство России может поднять зарплаты учителям
Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено вчера в 04:45