Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39

Группа «Серебро» образовалась в 2006 году. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Осенью 2018 года Серябкина также рассказала о своем уходе и начале сольной карьеры.
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Серябкина рассказала о романе с Темниковой

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«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной

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Максим Фадеев ответил на вопросы о сексе с Ольгой Серябкиной

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«Мы жили вместе»: Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

Дни.ру10:26

Максим Фадеев отказался комментировать слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Вокруг ТВ11:44
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Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Политика

Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Обновлено в 15:13
Политика

Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных

В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Обновлено в 15:26
Общество

На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Политика

Путин и Трамп встретились на G20

Обновлено в 06:23
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Путин объяснил кризис либеральных идей

Президент РФ Владимир Путин заявил, что современная либеральная идея изжила себя, вступив в противоречие с интересами большинства людей.
Обновлено вчера в 17:05
Баскетбол

ЦСКА предложил двухлетний контракт экс-игроку «Атланты» Дилэйни

В прошедшем сезоне 30-летний баскетболист выступал за клуб Китайской баскетбольной ассоциации "Гуандун Саузерн Тайгерс".
Обновлено в 15:02
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Общество

Жара во Франции побила исторический рекорд

26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено в 09:00
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Наехавший на толпу мужчина получил пожизненное заключение

Обновлено в 15:24
Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко

Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Политика

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Общество

В Воронеже проходит общегородской выпускной. Прямая трансляция

Обновлено в 15:22
Экономика

Власти хотят контролировать расходы россиян

Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Наука

Тунгусский метеорит становится источником передовых технологий

Первым исследователем Тунгусской катастрофы стал соратник академика В.И.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Л.А.Кулик.
Обновлено 26 июня в 01:28
Армия и оружие

Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Автоспорт

Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии

Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес

Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова

Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Политика

Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение

Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия

В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка

МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии

Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Космос

Армада кораблей инопланетян замечена возле Солнца

Обновлено вчера в 21:26
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Елена Темникова
Российская исполнительница
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звёзд», в рамках которого выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». После завершения проекта начала сотрудничество с наставником шоу Максимом Фадеевым.
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Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен и поэтесса. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
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