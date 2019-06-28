Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39
Группа «Серебро» образовалась в 2006 году. Темникова покинула группу в 2014 году, заявив о напряженных отношениях с другими участницами коллектива. Осенью 2018 года Серябкина также рассказала о своем уходе и начале сольной карьеры.
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Политика
Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне
Обновлено в 15:13
Политика
Власти ДНР и ЛНР передали Медведчуку украинских пленных
В аэропорту Минска глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук объявил об освобождении четырех граждан Украины, сообщил корреспондент "Ъ".
Обновлено в 08:00
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
В рамках молодежного форума «Таврида», который проходит в окрестностях города Судак на юго-востоке Крыма, состоялся показ спектакля от московской театральной лаборатории Gogol School.
Обновлено в 16:10
Политика
Путин и Трамп встретились на G20
Обновлено в 06:23
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Политика
Путин объяснил кризис либеральных идей
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Баскетбол
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В прошедшем сезоне 30-летний баскетболист выступал за клуб Китайской баскетбольной ассоциации "Гуандун Саузерн Тайгерс".
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Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
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Транспорт
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«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Банк России отменил два предписания о выявлении фактов неудовлетворительной деловой репутации российского бизнесмена Олега Бойко, которые были вынесены ему в мае 2019 года.
Обновлено в 15:46
Политика
Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Политика
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено в 15:54
Экономика
Власти хотят контролировать расходы россиян
Министерство экономического развития РФ хочет начать контролировать расходы россиян для борьбы с теневыми доходами.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия
В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы
Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Наука
Тунгусский метеорит становится источником передовых технологий
Первым исследователем Тунгусской катастрофы стал соратник академика В.И.Вернадского, кандидат геолого-минералогических наук Л.А.Кулик.
Обновлено 26 июня в 01:28
Армия и оружие
Над Донбассом замечен разведывательный беспилотник США
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2019 года над территорией Донбасса и у берегов Крыма был замечен беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk с бортовым номером 04−2021.
Обновлено в 05:20
Автоспорт
Льюис Хэмилтон показал лучшее время в первой практике этапа в Австрии
Пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон показал лучшее время на первой пятничной практике Гран-При Австрии чемпионата мира «Формулы-1».
Обновлено в 07:31
Шоу-бизнес
Наталья Шкулева показала неидеальный пресс Андрея Малахова
Наталья Шкулева показала на видео неидеальный пресс Андрея Малахова, поглощающего домашние котлеты.
Обновлено в 10:41
Политика
Группа «Машина времени»: Макаревич имеет право высказывать свое мнение
Музыканты популярной у многих поколений россиян группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков заявили, что лидер коллектива Андрей Макаревич имеет право высказывать свою точку зрения на социальные и политические события в стране.
Обновлено в 11:45
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия
В Иркутской области эвакуируют город Тулун из-за паводка
МЧС и муниципальные власти начали эвакуировать город Тулун в Иркутской области в связи с резким повышением уровня воды.
Обновлено в 07:55
Политика
Депутат Гаврилов отреагировал на запрет на посещение Грузии
Председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов прокомментировал введенный против него запрет на въезд в Грузию.
Обновлено в 15:13
Космос
Армада кораблей инопланетян замечена возле Солнца
Обновлено вчера в 21:26