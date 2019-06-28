Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Серябкина рассказала о романе с Темниковой

Uznayvse.ru15:43

«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной

Актуальные Новости12:40

«Мы жили вместе»: Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

Дни.ру10:26

Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной

Телепрограмма12:48

Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной: «Я семейный человек»

Московский Комсомолец11:31

Максим Фадеев отказался комментировать слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Вокруг ТВ11:44

Максим Фадеев ответил на вопросы о сексе с Ольгой Серябкиной

Paparazzi.ru09:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:58, Вашингтон
Интернет

Раздевающее девушек приложение взломали и выложили фото в открытый доступ

Обновлено в 07:12
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре

Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Общество

Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Транспорт

Шереметьево подтопило из-за сильных дождей

Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Наука

Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров

Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Происшествия

Россиянин арестован в Токио за граффити у дворца императора

Полиция подозревает его в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.
Обновлено в 00:24
Политика

Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»

Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес

Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации

Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Автоспорт

Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»

Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Авто

В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года

Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Гаджеты

Apple перенесла производство Mac Pro в Китай

Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Происшествия

Барабанщик трибьют-группы Korn пережил инсульт во время концерта

Обновлено в 19:23
Экономика

Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле снизилась до 33%

Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:44
Политика

Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах

Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Общество

Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»

В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Космос

Астронавт «Союза МС-11» почти восстановился после 7 месяцев на МКС

Обновлено в 18:46
Наука

Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками

Ученые начали тестировать инфракрасные камеры для обнаружения косаток, сообщается в пресс-релизе Океанографического института в Вудс-Холе.
Обновлено в 09:48
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова

Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Общество

МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве

Обновлено в 03:07
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко испугался встречи Путина и Трампа

Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен и поэтесса. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Елена Темникова
Российская исполнительница
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звёзд», в рамках которого выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». После завершения проекта начала сотрудничество с наставником шоу Максимом Фадеевым.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное