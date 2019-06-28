Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» выйдет на рынок в сентябре
Выход новой версии внедорожника запланирован на конец августа – начало сентября.
Обновлено в 01:45
Общество
Список запрещенных к содержанию животных утвердил Медведев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено в 03:05
Политика
Глава МИД Испании объяснил свои слова о России
Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свои слова о России, из-за которых в мае в Министерство иностранных дел России был вызван испанский посол в Москве.
Обновлено в 18:45
Транспорт
Шереметьево подтопило из-за сильных дождей
Московский аэропорт Шереметьево подтопило из-за проливных дождей.
Обновлено в 09:32
Наука
Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров
Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Происшествия
Россиянин арестован в Токио за граффити у дворца императора
Полиция подозревает его в нанесении граффити на стены в районе Дворца Акасака в центре Токио, где проживает император Японии Нарухито и его супруга, императрица Масако.
Обновлено в 00:24
Политика
Миллер пошутил о судьбе транзита российского газа через Украину
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер пошутил о транзите российского газа через Украину с 1 января по истечению действующего контракта.
Обновлено в 10:13
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Происшествия
В Тюмени начальник колонии за взятку поселил осужденного в «квартире»
Начальник, сообщает пресс-служба регионального СК, с марта прошлого года по май этого каждый месяц получал от заключенного по сто тысяч рублей за удобства: "подопечный" сотрудника системы исполнения наказаний поселился в отдельном помещении на территории цеха при колонии.
Обновлено в 08:03
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Шоу-бизнес
Представитель Шатунова опроверг информацию о его госпитализации
Информация в СМИ о госпитализации бывшего вокалиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова не соответствует действительности, сообщил агентству «Говорит Москва» его представитель.
Обновлено в 17:33
Автоспорт
Хэмилтон показал лучшее время в первой практике «Гран-при Австрии»
Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон показал лучший результат в первой практике на "Гран-при Австрии".
Обновлено в 11:18
Авто
В Париже запретят дизельные автомобили старше 2006 года
Власти французской столицы вводят запрет на передвижение транспорта низкого экологического класса, включая дизельные легковые автомобили, зарегистрированные до 1 января 2006 года.
Обновлено в 17:39
Гаджеты
Apple перенесла производство Mac Pro в Китай
Apple начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 13:18
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Экономика
Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле снизилась до 33%
Доля убыточных организаций в РФ в январе-апреле 2019 года снизилась на 1,2 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 33%, сообщает Росстат.
Обновлено в 09:44
Политика
Байден пообещал бороться с расизмом в США в случае победы на выборах
Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал в случае избрания главой государства бороться с расизмом и другими проявлениями неравенства в Соединённых Штатах.
Обновлено в 18:05
Общество
Появилось видео косаток и белух, выпущенных из «китовой тюрьмы»
В Сети опубликовали видео поведения косаток, которых выпустили в Охотское море из "китовой тюрьмы".
Обновлено вчера в 23:57
Наука
Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками
Ученые начали тестировать инфракрасные камеры для обнаружения косаток, сообщается в пресс-релизе Океанографического института в Вудс-Холе.
Обновлено в 09:48
Политика
Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма
Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика
Глава МВД Грузии пообещал не впускать депутата Госдумы Гаврилова
Министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария сообщил, что депутата Госдумы Сергея Гаврилова больше не пустят в страну.
Обновлено в 12:16
Футбол
Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией
В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Общество
МЧС предупредило о сильном дожде и ветре в Москве
Обновлено в 03:07
Политика
Порошенко испугался встречи Путина и Трампа
Бывший президент Украины Петр Порошенко прокомментировал в Facebook переговоры российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.
Обновлено в 19:50