Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

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