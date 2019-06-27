Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Серябкина рассказала о романе с Темниковой

Uznayvse.ru15:43

Лобода выразила отношение к интервью Темниковой о Фадееве

Телепрограмма17:36

Максим Фадеев ответил на вопросы о сексе с Ольгой Серябкиной

Paparazzi.ru09:02

Максим Фадеев отказался комментировать слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Вокруг ТВ11:44

Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной: «Я семейный человек»

Московский Комсомолец11:31

«Мы жили вместе»: Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

Дни.ру10:26

«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной

Актуальные Новости12:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:26, Вашингтон
Общество

Правительство России может поднять зарплаты учителям

Как сообщает газета «Коммерсантъ», со ссылкой на главу Минобразования Ольгу Васильеву, сотрудники общеобразовательных учреждений должны иметь ставку, которая составляет 70% от среднего размера оплаты труда по региону.
Обновлено в 04:45
Интернет

«Google Карты» начнут предупреждать о переполненности транспорта

Как отметила Google, нововведение увеличит шансы пассажиров найти свободное место. Вторая функция будет показывать задержки транспорта.
Обновлено в 10:27
Музыка

Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

Обновлено в 17:20
Происшествия

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка

Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Политика

Мэй поставила Путину условие для нормализации отношений с РФ

На встрече с президентом России Владимиром Путиным в Осаке премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила о виновности Москвы в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и невозможности нормализовать отношения между странами при наличии российских угроз.
Обновлено в 09:06
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии

Британский певец Элтон Джон обратился в своем Instagram к президенту России Владимиру Путину.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Самолет врезался в жилой дом в США

Небольшой самолет упал на жилой дом в штате Северная Каролина (США). Об этом 28 июня сообщает New York Post.
Обновлено в 18:04
Происшествия

Фермеры в Волгоградской области заявили о рейдерском захвате урожая

Обновлено в 18:31
Экономика

В Абхазии начали принимать карты «Мир»

На территории Абхазии появилась возможность расплачиваться российскими картами «Мир», сообщил Национальный банк республики.
Обновлено в 21:13
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Сергеев прибыл в Лондон утром 2 марта и улетел ближе к вечеру 4 марта. В этот же день Скрипалей отравили нервно-паралитическим веществом.
Обновлено в 17:41
Шоу-бизнес

Меган Маркл переписывалась в соцсетях с финалистом X‐Factor

Обновлено в 11:38
Шоу-бизнес

Европейские медики не нашли у Лолиты Милявской голосовых связок

Обновлено в 08:54
Космос

Впервые определен источник отдельного быстрого радиовсплеска

Астрономам удалось определить галактику, в которой находился источник быстрого радиовсплеска FRB 180924.
Обновлено вчера в 15:14
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Общество

Семья зама Мантурова заработала сотни миллионов на командировках Минпромторга

Стало известно, кто заработал крупную сумму денег на командировках Минпромторга, на которые ведомство потратило почти 20 миллионов рублей.
Обновлено в 03:44
Экономика

Определено влияние пенсионной реформы на экономику

Увеличение пенсионного возраста граждан РФ окажет положительный эффект на ВВП страны, однако его будет недостаточно для компенсации сокращения трудоспособного населения.
Обновлено в 13:41
Общество

Российского космонавта Новицкого наградили орденом Почетного легиона

Обновлено в 18:23
Общество

На «Тавриде» ученик Серебренникова устроил театральную гей-провокацию

В Крыму обсуждают скандальный спектакль выпускника мастерской Кирилла Серебренникова Ильи Ромашко, который он поставил на молодежном форуме «Таврида».
Обновлено в 12:17
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Наука

Найдены останки крокодила, который охотился на динозавров

Палеонтологи открыли новый вид древних пресмыкающихся, чьи окаменевшие кости обнаружили в опаловом месторождении Лайтнинг Ридж в Новом Южном Уэльсе (Австралия).
Обновлено 26 июня в 02:42
Музыка

Суд отклонил иск Дидье Маруани к Филиппу Киркорову на 272 млн рублей

Обновлено в 12:27
Баскетбол

На грани: Россию спасет только крупная победа над Белоруссией

Учитывая два наших поражения и победу сборной Белоруссии над Бельгией, шансы подопечных Олафа Ланге на выход из группы значительно снизились.
Обновлено в 17:40
Происшествия

В Италии взорвали остатки обрушившегося моста близ Генуи

В Италии снесли остатки моста, обрушение которого в прошлом году стало причиной гибели нескольких десятков человек.
Обновлено в 11:11
Политика

Песков: Трамп эмоционально ответил на приглашение на парад Победы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире Первого канала заявил, что президент США Дональд Трамп эмоционально отреагировал на приглашение российского лидера Владимира Путина посетить в 2020 году парад в честь 75-летия Победы.
Обновлено в 14:43
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Финансы

НБКИ: Россияне стали лучше обслуживать долги по кредитным картам

По итогам мая доля «плохих» долгов граждан РФ по кредитным картам за год снизилась на 2,4 процента, и сейчас составляет 13,4 процента.
Обновлено в 20:37
Футбол

Семья Эриксена ищет дом в Мадриде

По информации Fyens, семья полузащитника "сливочных" уже собирается переезжать в столицу Испании и даже подыскивает там дом.
Обновлено в 20:11
Шоу-бизнес

Прощала мужу всё. Как «Пацаны» изменили жизнь Ольги Машной

Очаровательная голубоглазая девочка Оля Машная брела по питерским улочкам.
Обновлено в 17:01
Политика

Путин ответил на вопрос о потенциальном преемнике

Президент РФ Владимир Путин в ходе интервью изданию Financial Times ответил на вопрос о своем потенциальном преемнике во главе государства.
Обновлено вчера в 15:35
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен и поэтесса. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Елена Темникова
Российская исполнительница
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звёзд», в рамках которого выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». После завершения проекта начала сотрудничество с наставником шоу Максимом Фадеевым.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное