Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Политика
Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Финансы
Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов
ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Политика
Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа
Обновлено в 02:51
Происшествия
МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму
Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Политика
Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»
Обновлено в 14:36
Автоспорт
Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался
Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Футбол
Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры
Обновлено в 12:55
Происшествия
Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП
С 28 июня начала действовать новая редакция УК РФ, по которой участник пьяного ДТП может сесть за решетку на срок до 15 лет.
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время работы
В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Политика
Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным
Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Армия и оружие
В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой
Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Общество
Когда закончатся дожди, рассказали синоптики
Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Политика
В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту
Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 14:06
Политика
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь
Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Экономика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика
Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20
Обновлено в 13:13
Происшествия
Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест
Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес
Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог
Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено в 07:36
Политика
Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне
Обновлено в 15:13
Финансы
Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия
В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка
В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Авто
Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R
На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено в 12:20
Авто
Новый кроссовер JAC S3 может приехать в Россию
Обновленный китайский кроссовер JAC S3 в ближайшее время появится в продаже у российских дилеров.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом
Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Общество
Всемирный курултай башкир в Уфе начался со скандала
Как стало известно, организаторы Курултая исключили Алчинова из списка участников. Но он пытался попасть на мероприятие обманным способом.
Обновлено в 05:24