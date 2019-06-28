Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой ТемниковойLenta.ru 09:39

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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«Она была моей любовью»: оскандалившаяся Серябкина заявила о связи с Темниковой

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«Я семейный человек»: Максим Фадеев прокомментировал «роман» с Серябкиной

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«Мы жили вместе»: Серябкина рассказала об интиме с Темниковой

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Фадеев прокомментировал слова Темниковой о его романе с Серябкиной

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Московский Комсомолец11:31

Максим Фадеев отказался комментировать слухи о романе с Ольгой Серябкиной

Вокруг ТВ11:44

Максим Фадеев ответил на вопросы о сексе с Ольгой Серябкиной

Paparazzi.ru09:02
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Экономика

ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко

Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено в 13:00
Политика

Минюст признал нежелательной работу фонда «Свободная Россия»

Фонд "Свободная Россия" включен в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщил журналистам директор департамента Минюста России Андрей Чумаков.
Обновлено в 12:33
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между двумя странами.
Обновлено в 14:29
Финансы

Орешкин упрекнул ЦБ в зажимании инвестиционных кредитов

ЦБ обязан поддерживать совокупный спрос на уровне, соответствующем «таргету» по инфляции в 4%, но фактически дозволяет перекосы в структуре кредитования в сторону потребительского кредита, следует из слов Орешкина.
Обновлено в 14:43
Политика

Белый дом сообщил об итогах переговоров Путина и Трампа

Обновлено в 02:51
Происшествия

МВД проверит сообщения о подделке подписей по выборам в Мосгордуму

Правоохранительные органы проверят информацию о том, что в столице открылся офис, занимающийся подделкой подписей россиян с целью регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу.
Обновлено в 14:50
Политика

Песков рассказал о беседе Путина и Мэй по «делу Скрипалей»

Обновлено в 14:36
Автоспорт

Пилот «Формулы-1» разбил машину и обрадовался

Пилот команды «Формулы-1» Mercedes Вальттери Боттас прокомментировал аварию, в которую он попал во время тренировки на Гран-при Австрии.
Обновлено в 13:32
Футбол

Альберто Аквилани объявил о завершении карьеры

Обновлено в 12:55
Происшествия

Вступил в силу закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП

С 28 июня начала действовать новая редакция УК РФ, по которой участник пьяного ДТП может сесть за решетку на срок до 15 лет.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Узбекистане аттракцион развалился во время работы

В городе Джизак (областной центр Узбекистана) аттракцион "Летающая тарелка" развалился прямо во время работы.
Обновлено в 15:12
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Журналист The Financial Times Лайонел Барбер в эфире радиостанции LBC поделился впечатлениями от интервью с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:52
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Армия и оружие

В ДНР заявили о попадании мины в дом престарелых в Ясиноватой

Мина попала в крышу дома престарелых в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Ясиноватая из-за обстрела со стороны силовиков, жертв нет, сообщил журналистам представитель администрации города.
Обновлено в 14:49
Общество

Когда закончатся дожди, рассказали синоптики

Ведущий специалист центра погода "Фобос" Александр Синельников заявил, что в ближайшие сутки дождь продолжит идти, но его интенсивность будет меняться и только 29 июня вечером дождь начнет ослабевать.
Обновлено в 11:06
Политика

В «Нафтогазе» ответили на заявление «Газпрома» по транзиту

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко прокомментировал заявление руководителя «Газпрома» Алексея Миллера о готовности российской компании продлить действующий контракт на транзит газа с Украиной.
Обновлено в 14:06
Политика

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь

Офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить покушением на Сергея Скрипаля и его дочь.
Обновлено в 14:30
Интернет

Взломанная версия программы для раздевания девушек разлетелась по Сети

Обновлено в 10:58
Экономика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено в 13:34
Политика

Трамп указал премьеру Испании на его место на саммите G20

Обновлено в 13:13
Происшествия

Суд отправил топ-менеджера «Рольфа» под домашний арест

Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест директора департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолия Кайро по делу о выводе средств за рубеж, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:32
Шоу-бизнес

Антон Макарский трижды пытался уйти от жены, но не смог

Правда, признается актер в "Судьбе человека", в первые годы совместной жизни он трижды пытался уйти от жены, но она его всегда возвращала.
Обновлено в 07:36
Политика

Украинских священников выгнали из монастырей на Афоне

Обновлено в 15:13
Финансы

Стало известно, на сколько вырастут пенсии в 2020 году

Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Авто

Дрифтовый Ferrari получил 1200-сильный двигатель от Nissan GT-R

На YouTube-канале Video Option опубликовали видеоролик, в котором рассказывается о дрифтовом Ferrari 550 Maranello, оснащённого модернизированным мотором от Nissan GT-R.
Обновлено в 12:20
Авто

Новый кроссовер JAC S3 может приехать в Россию

Обновленный китайский кроссовер JAC S3 в ближайшее время появится в продаже у российских дилеров.
Обновлено в 11:21
Происшествия

Экс-депутат Госдумы погибла в ДТП под Волгоградом

Помощница депутата Госдумы и экс-депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова погибла в ДТП под Волгоградом.
Обновлено в 10:58
Общество

Всемирный курултай башкир в Уфе начался со скандала

Как стало известно, организаторы Курултая исключили Алчинова из списка участников. Но он пытался попасть на мероприятие обманным способом.
Обновлено в 05:24
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Оля Серябкина
Российская певица
Российская певица, автор песен и поэтесса. Бывшая участница женской поп-группы Serebro. Дебютировала в 2007 году на конкурсе песни «Евровидение», где с синглом «Song #1» в составе группы заняла третье место.
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Елена Темникова
Российская исполнительница
Российская певица и автор песен. Бывшая участница группы Serebro. Музыкальную карьеру начала в 2003 году после того, как заняла третье место во втором сезоне музыкального шоу талантов «Фабрика звёзд», в рамках которого выпустила синглы «Дальше всех» и «Тайна». После завершения проекта начала сотрудничество с наставником шоу Максимом Фадеевым.
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