Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов РоссииБрянская учительская газета 07:10

X съезд Федерации независимых профсоюзов России открылся в Москве сегодня, 20 мая. В своих выступлениях, сообщает РИА «Стрела», участники декларировали цели собрания в этом году.

Наше время (Навлинский район)

Общество Тамбовская область вошла в топ-5 регионов РФ по вводу жилья Тамбовскую область включили в топ-5 регионов-лидеров по темпам ввода жилья в 2018 году. Исследование проводило агентство «РИА-Рейтинг».

Политика Зеленский принес присягу президента Украины Владимир Зеленский принес присягу президента Украины на заседании Верховной рады.

Политика ДНР и ЛНР оценили планы Зеленского по обмену пленными Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики позитивно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского о необходимости диалога в вопросе обмена пленными.

Политика Президентское удостоверение упало на пол на инаугурации Зеленского Удостоверение президента Украины упало на пол после вручения его Владимиру Зеленскому во время церемонии инаугурации в Верховной раде, следует из трансляции мероприятия.

Шоу-бизнес Дочь Алсу может пропустить новый финал «Голоса» Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова может пропустить новый финал 6-го сезона детского «Голоса». Об этом сообщает издание DEITA.RU.

Кино Чем закончился сериал «Игра престолов» Сегодня в эфир канала HBO вышел заключительный эпизод одного из самых популярных сериалов современности — «Игры престолов».

Транспорт «Аэрофлот» предупредил об отмене ряда рейсов в Италию из-за забастовки Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота", - говорится в сообщении.

Происшествия В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.

Музыка Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем Победитель "Евровидения" из Нидерландов Дункан Лоуренс нарушил главное правило музыкального конкурса — выступил с песней, которая уже была в его репертуаре.

Общество Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10 Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.

Здоровье Российские врачи начали внедрять новый метод диагностики меланомы Директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Николай Потекаев сообщил, что в России внедряется новый метод диагностики меланомы.

Политика Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.

Политика ЕС нейтрально отреагировал на роспуск Верховной рады Зеленским 17 мая сообщалось, что Зеленский инициирует роспуск Верховной рады Украины.

Происшествия Прокуратура обжаловала приговор Кокорина и Мамаева Гособвинение подало жалобу на приговор нападающему петербургского "Зенита" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву.

Баскетбол ЦСКА стал чемпионом баскетбольной Евролиги Одержав в решающем матче «Финала четырех» победу над турецким клубом «Анадолу Эфес», баскетболисты ЦСКА в четвертый раз в истории стали чемпионами Евролиги.

Политика Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Экономика Счетная палата усомнилась в росте доходов россиян Счетная палата сочла маловероятным рост реальных доходов населения по итогам 2019 года после падения в первом квартале.

Политика Guardian: Петров и Боширов действовали не одни В публикации The Guardian, которая появилась в газете в минувшие выходные, со ссылкой на неназванные источники сообщается, что подозреваемые Великобританией в осуществлении нападения на Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов (которых британские СМИ называют сотрудниками ГРУ Александром Мишкиным и Анатолием Чепигой) действовали не одни.

Недвижимость Росреестр сообщил о росте числа сделок с новостройками в Москве В апреле 2019 года было зарегистрировано 7,4 тыс. договоров долевого участия на рынке жилой недвижимости в Москве.

Музыка Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения» Продюсер Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU), из-за того что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале «Евровидения-2019».

Энергетика В Европе отказались платить России за «грязную» нефть Компании заявили своим поставщикам, что готовы платить за «чистую» нефть и возобновят платежи, когда будет достигнута договоренность о размере компенсации за ущерб.

Политика Ляшко вступил в перепалку с Зеленским во время инаугурации Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко вступил в словесную перепалку с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Политика Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.

Происшествия Сбербанк посоветовал способы защиты от мошенничества через терминалы Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в России появилась новая схема кражи денег через терминалы Сбербанка.