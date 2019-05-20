Политика
Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов РоссииБрянская учительская газета 07:10
X съезд Федерации независимых профсоюзов России открылся в Москве сегодня, 20 мая. В своих выступлениях, сообщает РИА «Стрела», участники декларировали цели собрания в этом году.
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Брянская делегация участвует в Х съезде Федерации независимых профсоюзов России
Стародубский вестник08:35
В Х съезде Федерации независимых профсоюзов России приняла участие делегация Брянской области
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