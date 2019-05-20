Политика

Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов РоссииБрянская учительская газета 07:10

X съезд Федерации независимых профсоюзов России открылся в Москве сегодня, 20 мая. В своих выступлениях, сообщает РИА «Стрела», участники декларировали цели собрания в этом году.
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Брянцы приняли участие в Х съезде Федерации независимых профсоюзов России

РИА Стрела06:01

Липчане едут выбирать лидера

Липецкая газета17 мая в 01:37

В Москве начал работу X съезд ФНПР

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов03:54

В Москве сегодня открывается десятый съезд Федерации независимых профсоюзов России

Эхо Москвы00:06

Независимые Профсоюзы созывают 20 мая

SM Newsвчера в 17:34

Экономика должна быть справедливой

Труд18 мая в 16:18

Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов России

Брянская учительская газета07:10
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Политика

В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады

Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте.
Обновлено в 10:24
Спорт

Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой

Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:32
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.
Обновлено в 08:35
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Политика

Путин помиловал россиян и украинца

Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.
Обновлено в 10:22
Музыка

Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее

Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.
Обновлено в 12:34
Здоровье

В России внедряют новый метод диагностики рака кожи

Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России за последние 10 лет увеличилось количество больных меланомой.
Обновлено в 02:47
Транспорт

Грузовикам запретят ездить по российским трассам в жару

На территории России временно запретят проезд грузовиков по ряду трасс.
Обновлено вчера в 05:48
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Авто

АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus

Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.
Обновлено в 09:37
Происшествия

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне

В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Стала известна причина остановки поездов на фиолетовой ветке метро

По словам Мышляева, случившееся не повлияло на работу фиолетовой ветки.
Обновлено в 12:50
Армия и оружие

ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.
Обновлено в 09:34
Кино

Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов»

Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Калуге пропал восьмилетний мальчик

Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.
Обновлено в 12:21
Политика

Зеленский принес присягу украинскому народу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.
Обновлено в 03:20
Политика

В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму

Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:36
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Авто

В РФ вырос рынок автомобилей с пробегом

Обновлено в 08:08
Политика

Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге

На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Обновлено в 01:05
Политика

Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание

Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.
Обновлено в 06:41
Футбол

Перейра и Каборе покинут «Краснодар» после завершения этого сезона

Обновлено в 12:19
Экономика

Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей

Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.
Обновлено в 10:51
Гаджеты

AMD: будущее — за чиплетами, не надо гнаться за нанометрами

Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на ежегодном собрании акционеров уже заявила, что передовые компоновочные решения вроде использования «чиплетов» станут одной из основ успеха компании в будущем.
Обновлено в 11:07
Общество

Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10

Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.
Обновлено в 04:59
Происшествия

Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке

В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.
Обновлено в 12:37
Наука

Воображение делает некоторые места эмоционально значимыми

Обновлено в 00:40
Здоровье

На юге области обнаружили некачественную «молочку»

Помимо челябинских компаний, в список попали производители из республики Татарстан, Башкирии, Самарской, Белгородской и Тульской областей, Алтайского края, Перми и Свердловской области.
Обновлено в 11:40
Экономика

Счетная палата не верит в рост доходов россиян

По данным Счетной палаты, которые приводит ТАСС, в первом квартале этого года реальные располагаемые денежные доходы россиян продолжили сокращаться — падение составило 2,3 процентных пункта.
Обновлено вчера в 21:31
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