Ольга Полякова представляет Брянщину на съезде профсоюзов РоссииБрянская учительская газета 07:10

X съезд Федерации независимых профсоюзов России открылся в Москве сегодня, 20 мая. В своих выступлениях, сообщает РИА «Стрела», участники декларировали цели собрания в этом году.

Политика В команде Зеленского назвали основание для роспуска Рады Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады станет развал правящей коалиции в парламенте.

Спорт Авербух был постановщиком новой короткой программы Медведевой Хореограф Илья Авербух сообщил, что стал постановщиком новой короткой программы для Евгении Медведевой.

Происшествия «Коммерсантъ» узнал о схеме мошенничества через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка столкнулись со случаями хищения средств через информационно-платежные терминалы, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пострадавших клиентов.

Экономика Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».

Политика Путин помиловал россиян и украинца Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании трех граждан России, а также снял судимость с украинского гражданина.

Музыка Гагарина оправдала промахи дочери Алсу на «Голос. Дети» и пожалела ее Гагарина обратила внимание на исполнение Абрамовой композиции Love the Way You Lie в финале шоу.

Здоровье В России внедряют новый метод диагностики рака кожи Как ранее сообщали «Кубанские новости», в России за последние 10 лет увеличилось количество больных меланомой.

Транспорт Грузовикам запретят ездить по российским трассам в жару На территории России временно запретят проезд грузовиков по ряду трасс.

Происшествия В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс» «Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.

Авто АвтоВАЗ отзывает более 32 тысяч машин Lada Largus Компания «АвтоВАЗ» отзывает с российского рынка для ремонта 32 892 автомобиля Lada Largus из-за проблем с тормозами.

Происшествия В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне В Кемерове произошёл крупный пожар в автосалоне, площадь горения распространилась на 1 тыс. кв. м, присвоен повышенный ранг сложности.

Армия и оружие ООН обеспокоена ядерными отходами США в Тихом океане Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность тем, что отходы от испытаний ядерного оружия США могут попасть в Тихий океан.

Кино Эмилия Кларк опубликовала прощание с сериалом «Игра престолов» Актриса Эмилия Кларк, сыгравшая Дейенерис Таргариен в популярном американском сериале «Игра престолов», опубликовала прощальный пост в Instagram.

Происшествия В Калуге пропал восьмилетний мальчик Правоохранительные органы разыскивают восьмилетнего мальчика, который утром в понедельник ушел в школу и пропал в Калуге, сообщает следственное управление СК РФ.

Политика Зеленский принес присягу украинскому народу Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.

Политика В Кремле прокомментировали заявление Зеленского по Крыму Крым является одним из регионов России, поэтому вопроса о его принадлежности существовать не может, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Гаджеты Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.

Происшествия МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Политика Депутаты гордумы и Госдумы обсудят протесты в Екатеринбурге На встречу приехали члены комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Политика Порошенко, Парубий и Гройсман проводят совещание Глава правительства Украины Владимир Гройсман, спикер Верховной рады Андрей Парубий и экс-президент Украины Пётр Порошенко собрались на совещание в кабинете премьер-министра, сообщило 20 мая издание Strana.ua.

Экономика Средняя зарплата в Москве превысила 85 тыс. рублей Средняя зарплата до вычета налогов в Москве составила 86,83 тыс. рублей в I квартале текущего года, что на 9,5% выше показателя прошлого года, сообщил глава департамента экономической политики и развития столицы Денис Тихонов.

Гаджеты AMD: будущее — за чиплетами, не надо гнаться за нанометрами Исполнительный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) на ежегодном собрании акционеров уже заявила, что передовые компоновочные решения вроде использования «чиплетов» станут одной из основ успеха компании в будущем.

Общество Нацбанк Беларуси презентовал новые банкноты номиналом в Br5 и Br10 Банкноты Br5 и Br10 являются наиболее популярными, они занимают около 40% от всех купюр, находящихся в обращении.

Происшествия Двух американских моряков уволили после секс-скандала на подлодке В 2017 году в Великобритании девятерых членов экипажа подлодки HMS Vigilant уволили после того, как тест на употребление наркотиков дал положительный результат.

Здоровье На юге области обнаружили некачественную «молочку» Помимо челябинских компаний, в список попали производители из республики Татарстан, Башкирии, Самарской, Белгородской и Тульской областей, Алтайского края, Перми и Свердловской области.