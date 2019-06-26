Экономика
Ольга Наумова покинула «Магнит»ТАСС 03:10
Генеральный директор "Магнита" Ольга Наумова покидает свой пост из-за разногласий с советом директоров, ее должность займет действующий президент ретейлера Ян Дюннинг. Об этом говорится в сообщении компании.
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Технологии
Школьникам разрешат пользоваться интернетом на ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений может разрешить поиск информации в интернете на ЕГЭ по гуманитарным предметам.
Обновлено вчера в 20:54
Общество
Вода в Байкале оказалась токсичной
Концентрации выделяющих токсины бактерий в Байкале достигли предельных значений, теперь эта вода опасна.
Обновлено в 02:13
Политика
NYT сообщила об обходе компаниями из США запрета на торговлю с Huawei
Несколько американских ИТ-компаний продолжили продавать свою продукцию китайской Huawei, несмотря на запрет властей США, пишет газета The New York Times со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Связь-банк скрыл данные о составе совета директоров
С сайта Связь-банка удалена страница с информацией о составе совета директоров, обратил внимание РБК.
Обновлено в 02:19
Шоу-бизнес
Ксения Собчак подверглась критике со стороны подписчиков
Обновлено в 01:31
Политика
Вдова Доренко ответила на нападки Соловьева в адрес ее мужа
Обновлено вчера в 16:31
Происшествия
В Бурятии проверят информацию эвенков о произволе нефритчиков
Обновлено вчера в 01:47
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено вчера в 17:39
Экономика
Стоимость биткоина превысила отметку в $12 тысяч
Ранее сообщалось, что стоимость биткоина впервые с марта 2018 года превысила отметку в $11 тыс.
Обновлено в 00:43
Футбол
Давид Силва покинет «Манчестер Сити» после следующего сезона
Обновлено в 02:08
Футбол
Звезда «Манчестер Юнайтед» Погба женился
Обновлено вчера в 10:05
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 16:26
Политика
Названы страны, проголосовавшие за Россию в ПАСЕ
В Instagram-аккаунте телеканала RT была опубликована статистика голосования за резолюцию, позволившую России участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 02:43
Политика
Манукян жестко ответил Кикабидзе на слова о «Кремле-оккупанте»
В своей беседе с ФАН член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян, имеющий грузинские корни, выразил мнение, что если бы сейчас был жив Фрунзик Мкртчян, то он "сгорел бы со стыда" после слов своего партнера по фильму "Мимино" Вахтанга Кикабидзе.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
На Украине посоветовали «разобрать к чертовой матери» Крымский мост
Украинский гидрогеолог Юрий Медовар считает, что строительство моста было колоссальной ошибкой Украинские СМИ снова публикуют мифы о Крымском мосте и его проблемах: гидрогеолог Юрий Медовар заявил, что мост "вызывает посадку уровня Керченского пролива", передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 02:11
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено вчера в 20:22
Футбол
Семак рассказал, почему секреты «Зенита» должны оставаться в раздевалке
Есть вещи, которые доступны журналистам. Но целый ряд моментов должен оставаться только внутри команды и клуба.
Обновлено в 00:14
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Здоровье
Тюменские хирурги удалили 15-килограммовую опухоль мужчине
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Италии арестованы более 120 членов «Каморры»
В ходе спецоперации более 120 человек арестованы в различных районах Италии по обвинению в причастности к деятельности «Каморры» — неаполитанской мафиозной преступной группировки.
Обновлено в 03:03
Единоборства
Ломаченко встретится с Кэмпбеллом 31 августа
Стороны договорились о проведении поединка, он состоится 31 августа в Великобритании, сообщает пресс-служба WBC.
Обновлено в 02:21
Транспорт
Водители автомобилей с грязными номерами могут лишиться прав
Водитель, который намеренно закрыл госзнак листом бумаги либо замазал его грязью или снегом, может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или же наказан лишением прав.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Жители отравились водой из-под крана под Краснодаром
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Новосибирске на улице застрелили мужчину
В Новосибирске разыскивают неизвестного, который застрелил мужчину на одной из центральных улиц города.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Турции 11 нелегальных мигрантов погибли в ДТП
ИА «Ореанда-Новости» В Турции в провинции Эдирне произошло ДТП с фургоном, в котором ехали нелегальные мигранты, в результате аварии погибли 11 человек.
Обновлено в 03:06
Происшествия
Строитель космодрома Восточный получил условный срок
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Россияне стали лучше относиться к Украине
В России несколько увеличилось число жителей, хорошо относящихся к Украине, и в то же время стало меньше граждан, негативно воспринимающих соседнюю страну, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
На Камчатке произошло сильное землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло на Камчатке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:45